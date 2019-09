QuÃ© series se podrÃ¡n ver en Apple TV+ desde el 1 de noviembre

Qué series se podrán ver en Apple TV+ desde el 1 de noviembre

Como parte de sus anuncios durante el Apple Event, Tim Cook presentó el tráiler de la serie original See, que tiene a Jason Momoa como protagonista; los clientes leales que compren un nuevo dispositivo Apple recibirán un año gratis

Noroeste / Redacción

Apple TV+ se lanzará en 100 países el 1 de noviembre y tendrá un precio de 4. 99 dólares por mes; una de sus series será See, con Jason Momoa.

Netflix tiene un nuevo rival. El servicio de streaming Apple TV+ con una gran variedad de series originales estará disponible el 1 de noviembre con un precio mensual de 4.99 dólares. Pero cuenta con varias promociones para los usuarios. Por ejemplo, un año gratis de suscripción con la compra de un iPhone.

En el evento realizado en el Steve Jobs Theater en la sede de la compañía en Cupertino, California, en el que también se anunciaron los nuevos iPhone, Tim Cook reveló detalles clave de Apple TV+ y mencionó a The Morning Show, protagonizada por Jennifer Aniston y Reese Witherspoon, y See, que tiene a Jason Momoa como figura central, como los shows más esperados, que estarán disponibles en el servicio en el momento de su lanzamiento.

Apple se lanza con un catálogo contenido, pero 100% variado y original.

Cook fue quien presentó el primer avance de "See", un drama épico protagonizado por Momoa, ex Game of Thrones, que muestra la historia de un mundo futurista donde toda la humanidad es ciega y han tenido que idear nuevas formas para socializar, construir, cazar... Hasta que nacen dos gemelos que, después de varias generaciones, pueden ver. Momoa interpreta al guerrero Baba Voss, el padre de gemelos, que debe proteger a su tribu contra una reina poderosa pero desesperada que cree que es brujería y quiere que sean destruidos.

El reparto incluye a Hera Hilmar, Christian Camargo, Sylvia Hoeks, Alfre Woodard, Yadira Guevara-Prip, Archie Madekwe y Nesta Cooper, entre otros.

Los programas mencionados estarán disponibles a partir del 1 de noviembre y luego se sumará contenido original todos los meses, remarcó el CEO de la firma de la manzana.

Apple TV+ estará disponible en más de 100 países y los clientes leales que compren un iPhone, iPad o Mac, o cualquier producto de la firma, obtendrán un año gratis, remarcó Cook. Hasta seis miembros pueden compartir una suscripción.

El servicio de streaming debutará con un número relativamente pequeño de programas originales. Uno de los proyectos que ha llamado más la atención es The Morning Show, un drama ambientado en el mundo de los programas matutinos y protagonizado por Jennifer Aniston, Reese Witherspoon y Steve Carell.

Apple ya ordenó dos temporadas del programa por un precio reportado de 300 millones en total.

Otros programas ya anunciados por la compañía incluyen For All Mankind, la serie dramática de Ronald D. Moore sobre la carrera espacial y protagonizada por Joel Kinnaman.

Dickinson, una historia que explora las limitaciones de la sociedad, el género y la familia a través de la lente de la joven poeta rebelde, Emily Dickinson, con Hailee Steinfeld en el papel principal. Otros programas por la compañía incluyen Little America,una serie de antología basada en historias reales de inmigrantes de Kumail Nanjiani y Emily V. Gordon; Sara Bareilles/J.J. Abrams en la comedia romántica Little Voice; y un reboot de Amazing Stories de Steven Spielberg.

La incursión de la compañía en los servicios de suscripción de paga se produce cuando las ventas de su iPhone han disminuido. Además de Apple TV+, la compañía también lanzó un servicio de suscripción de noticias llamado Apple News+ a principios de este año. Y este martes, dio a conocer que el 19 de septiembre llegará el Apple Arcade, su nuevo servicio de juegos, que costará 4.99 dólares y tendrá 100 juegos. Prueba gratuita de un mes.