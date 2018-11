Que siempre no... la cancha GermÃ¡n Ã‰vers no recibe a migrantes en MazatlÃ¡n

Que siempre no... la cancha Germán Évers no recibe a migrantes en Mazatlán

Pequeños grupos que fueron llegando a la cancha fueron trasladados a pernoctar en la parroquia San Francisco de Asís

Sibely Cañedo

14/11/2018 | 07:57 AM

A pesar de haber sido anunciado como albergue, la Cancha Germán Évers en Mazatlán no recibió a los migrantes del éxodo centroamericano, y en su lugar, fueron trasladados a la parroquia de San Francisco de Asís, en la Colonia Salvador Allende.

Entre la noche y madrugada de hoy, cerca de 50 personas llegaron al templo para pernoctar y poder continuar así su camino hacia los Estados Unidos.

Selvy Sosa es uno de ellos. Viaja con su esposa Maribel y dos hijos de dos y tres años. Llegaron a las 16:00 horas a la "Germán Évers", pero unas tres horas después fueron transportados por elementos de Protección Civil a la parroquia, donde también se encuentra el Comedor Franciscano para el Inmigrante.

"Nos dijeron que no había agua ni luz, ni comida y que mejor nos iban a transportar para acá", relató Selvy, quien proviene de Honduras, donde se dedicaba a labores del campo.

Otro caso es el de Christian "N", quien se vino de raite desde Guadalajara y bajó en Mazatlán, en un lugar cercano al centro que consideró peligroso.

"Unos policías me trajeron para acá, me dijeron: 'tienes suerte, porque normalmente no pasamos por aquí,", comentó el joven de 20 años, originario de la ciudad hondureña de San Pedro Sula.

De acuerdo con los testimonios, la Policía Municipal hizo rondines continuos de vigilancia alrededor de la iglesia.

Por la noche del martes, activistas circularon imágenes de cuando migrantes llegaban al mencionado auditorio y lo encontraron cerrado.

Por la madrugada, una parte de ellos reanudó su viaje. Para las 07:00 horas eran unas 25 personas, entre hombres, mujeres y niños las que quedaban en la parroquia, entre cobijas y trapos que utilizaron para protegerse de la fresca mañana.

Más tarde recibieron el desayuno en el Comedor Franciscano de manos de las mujeres de la comunidad y demás voluntarios.

En este lugar, ubicado a pocos metros de las vías del tren, se brinda ayuda a los migrantes desde hace más de 10 años.

Hoy permanecen atentos al paso de la Caravana Migrante, como se ha denominado al éxodo de centroamericanos por la pobreza y la violencia, con el fin de brindarles asistencia humanitaria.

Sin embargo, los grupos más numerosos que pasan por Sinaloa, son llevados hasta los límites con Sonora en autobuses facilitados por el gobierno estatal.