Que siempre sÃ­... Ackerman acepta con orgullo nominaciÃ³n de CNDH para ComitÃ© que evaluarÃ¡ a consejeros del INE

Que siempre sí... Ackerman acepta con orgullo nominación de CNDH para Comité que evaluará a consejeros del INE

El Comité Técnico de Evaluación, que será instalado el próximo 28 de febrero, deberá seleccionar a los aspirantes mejor evaluados en una proporción de cinco personas por cada cargo vacante.

noroeste.com

Después de horas y un desmentido, John Mill Ackerman Rose, aceptó la supuesta nominación que realizó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), para que él y, Carla Astrid Humphrey Jordán, integraran el Comité Técnico de Evaluación que evaluará a las y los aspirantes a los nuevos cuatro integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).

Es un honor y acepto c/orgullo la designación por @RosarioPiedraIb @CNDH como parte del Comité Técnico, totalmente honorario, que revisará los candidatos para renovar @INEMexico. Recientemente publiqué un artículo precisamente sobre el tema en @LaJornada: https://t.co/xsu8WFDxgx — John M. Ackerman (@JohnMAckerman) February 26, 2020

Antes, la CNDH había desmentido a Mario Delgado Carrillo, presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, respecto a que las dos propuestas para integrar el Comité Técnico de Evaluación Ackerman Rose, y, Humphrey Jordán.

"La CNDH informa que no ha hecho ningún nombramiento. En cuanto se entregue la notificación a la @Mx_Diputados se harán públicos los dos nombres de quienes integrarán el Comité Técnico de Evaluación del @INEMexico @C_Humphrey_J", escribió la Comisión en su su cuenta de la red social Twitter.

Este mismo miércoles 26 de febrero, Delgado Carrillo afirmó en su cuenta de Twitter, que las supuestas propuestas de la CNDH eran el doctor en sociología política y doctor en derecho constitucional, Ackerman Rose, y, Humphrey Jordán, candidata a Doctora en Gobierno y Administración Pública por el Instituto Universitario Ortega y Gasset y la Universidad Complutense de Madrid.

“Me permito informar que hemos recibido en JUCOPO de @Mx_Diputados las propuestas de la @CNDH para integrar el Comité Técnico de Evaluación para seleccionar a los consejeros del @INEMexico: la C. Carla Astrid Humphrey Jordan y el C. John Mill Ackerman Rose”, tuiteó el presidente de la JUCOPO en San Lázaro.

Sin embargo, Humphrey Jordán -esposa de Roberto Gil Zuarth, ex secretario particular del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa y ex senador de la República por el Partido Acción Nacional (PAN)-, declinó la invitación de la CDNH, porque al igual que en 2017, aspira a ser candidata a integrar el Consejo General del INE.

“Quiero agradecer el honor y deferencia que me hace la nominación de la @CNDH para integrar el Comité de Evaluación para elegir consejer@s del #INE, cargo que no aceptaré porque mi intención es contender para ocupar uno de los cuatro espacios en el Consejo General del @INEMexico”, tuiteó Humprey Jordán.

Ella cuenta con diplomados en materia política electoral y de administración pública en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), la Universidad de California en Berkeley y maestría en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de España.

Fue consejera electoral del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), designada por unanimidad de votos por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), el 22 de diciembre de 2005, por el período enero de 2006 a enero del 2013.

Fue Asesora del Consejo General del Instituto Federal Electoral, en dos ocasiones, primero, del año 1997 al 2001 con el Consejero Electoral Alonso Lujambio Irazábal y, del año 2004 al 2006, con el Consejero Electoral Arturo Sánchez Gutiérrez.

De 2014 a 2016 fue Secretaria de Estudio y Cuenta en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en la ponencia de la Magistrada María del Carmen Alanís Figueroa.

En el año de 2017 fue consultora para la ONU Mujeres México, para diversos programas de esa entidad de la Organización de las Naciones Unidas, entre otros, para el programa Ciudades y espacios públicos seguros para Mujeres y Niñas, así como la reunión global Alcaldes y Alcaldesas: Ciudades por la Igualdad de Género.

Es observadora electoral internacional y experta internacional en género, financiamiento y fiscalización de los recursos de los partidos políticos de y género de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Desde el año 2006 es integrante de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales A.C. (AMCEE). Asimismo, es de 2007 socia fundadora de la Asociación Nacional de Consejeros y Consejeras Electorales de los Organismos Electorales de la República Mexicana. Es socia fundadora del Colegio de Profesores y ex alumnos mexicanos del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de España.

¿QUIÉN ES JOHN ACKERMAN?

Por su parte, el esposo de Irma Eréndira Sandoval Ballesteros -titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) del Gobierno Federal- es investigador titular “B” de tiempo completo de la misma UNAM, además de director editorial de la revista Mexican Law Review, así como miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) Nivel III

Es, además, doctor en Sociología Política por la Universidad de California, Santa Cruz y doctor en Derecho Constitucional por la UNAM. Asimismo, es presidente Adjunto de la Asociación Internacional de Derecho Administrativo.

Por otra parte, es profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la UNAM, y también ha dictado cátedra en la American University en Washington, D.C. y en Sciences Po en París, Francia.

Ha fungido como articulista o analista en Proceso, La Jornada, El Universal, Reforma, The New York Times, Los Angeles Times, Chicago Tribune, San Francisco Chronicle, Houston Chronicle, San Diego Union-Tribune y The Guardian.

El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que dos de los siete integrantes del Comité serán nombrados por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), dos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y tres por la JUCOPO de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

El Comité Técnico de Evaluación deberá estar integrado por personas “de reconocido prestigio y que no hayan sido postuladas o ejerzan algún cargo de elección popular o hayan desempeñado cargos de dirección en partidos políticos nacionales o locales y en agrupaciones políticas nacionales o locales”.

Los coordinadores de todos los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, alcanzaron el pasado 13 de febrero, un acuerdo para elegir a los próximos cuatro consejeros del INE, que estarán en dicho cargo durante nueve años.

El documento aprobado por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de San Lázaro, fue votado por unanimidad por el Pleno de la Cámara baja, con 443 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

El Comité Técnico de Evaluación, que será instalado el próximo 28 de febrero, deberá seleccionar a los aspirantes mejor evaluados en una proporción de cinco personas por cada cargo vacante.

La evaluación de los aspirantes a consejeros del INE en el Comité Técnico de Evaluación se dará del 9 a 24 de marzo. Asimismo, la conformación de cuatro quintetas de aspirantes para ser enviadas a la JUCOPO, será del 24 a 31 de marzo.

Por último, la elección de los cuatro nuevos integrantes del Consejo General para el periodo 2020 al 2029, será el próximo 31 de marzo, primero en la JUCOPO y luego nombrados por mayoría calificada de dos terceras partes del Pleno de la Cámara baja, a más tardar el 31 de marzo, o en caso de desacuerdo, designados por insaculación.