Que siempre sÃ­: Semana de la Moto serÃ¡ del 24 al 28 de abril, en MazatlÃ¡n

Que siempre sí: Semana de la Moto será del 24 al 28 de abril, en Mazatlán

El Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres aplica un añadido a los motociclistas y los compromete, entre otras cosas, con la seguridad del evento y a mover para mayo las fechas del festival los próximos dos años

Sibely Cañedo

MAZATLÁN._ Se disipan las dudas. La Semana de la Moto 2019 ya tiene fechas: del 24 al 28 de abril será celebrado el festival biker, el cual llega a su edición número 24 con la expectativa de congregar a cerca de 20 mil motociclistas nacionales y extranjeros en el puerto de Mazatlán.

Tras conflictos entre los organizadores, que pusieron en duda la realización del evento, la definición se logró tras el acuerdo firmado entre los integrantes del Motoclub Mazatlán AC y el alcalde, Luis Guillermo Benítez Torres, quien al final aseguró que dará “apoyo total” a la fiesta de las motos.

Sin embargo, puso algunas condiciones.

Pidió a los organizadores comprometerse con la seguridad del evento, así como pedir a los asistentes no violar los reglamentos de Tránsito y las disposiciones del Bando de Policía: respetar los límites de velocidad, hacer uso adecuado del casco y abstenerse de consumir bebidas alcohólicas o estupefacientes mientras conducen, entre otras disposiciones.

Pero el ademdum (añadido) que provocó más controversia, fue la instrucción de mover las fechas de la SMM en los años 2020 y 2021, para el mes de mayo, “con motivo del puente económico turístico nacional”.

“En caso de incumplimiento a cualquiera de las indicaciones establecidas en la presente cláusula, el Ayuntamiento de Mazatlán adquirirá la facultad de cancelar, revocar o suspender cualquier permiso o autorización que se haya otorgado...”, sostuvo el Presidente municipal al leer el convenio al que se le dio formalidad este sábado en la Sala de Cabildo.

En ese recinto, el Alcalde signó dicho acuerdo al igual que José Arturo Andrade Osuna y Roberto Castañeda García, representantes de Motoclub Mazatlán AC.

Como parte del comité organizador, Roberto Castañeda reconoció que por estas controversias, tendrán que hacer mayores esfuerzos para que la SMM cumpla las expectativas tanto para los participantes como para la ciudad.

No obstante, llamó a los motociclistas a no cancelar su inscripción a la Semana de la Moto 2019, pues aseguró que tras el trato con las autoridades, la organización está firme y se trabaja para tener un programa a la altura de otros años. De momento no dio avances del elenco artístico que participará en la Plaza de la Moto, a poco más de un mes del arranque de las actividades.

Lo que sí confirmó fue que se conservará la sede de años anteriores, en la explanada junto a Sam’s Club.

“Acabamos de firmar un acuerdo que desde ayer (viernes) lo teníamos previsto, y bueno, es trabajar por Mazatlán, y como siempre lo dije las controversias internas se verán en los juzgados correspondientes, ahorita es sacar el evento que ya va a cumplir 24 años, entonces no hay que perder esta tradición”, expresó en relación con los problemas internos de la agrupación.

Después de la firma, el “Químico” y los organizadores de la Semana de la Moto se subieron a las motos y se tomaron la foto del recuerdo, en señal de conformidad con lo acordado.