¿Qué sucedió con los 50 vehículos que compró la Jumapam?

A través de una solicitud de Acceso a la Información Pública, la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán reveló a quiénes les asignó las nuevas unidades, entre camiones, camionetas, y automóviles

Sheila Arias

La compra de 50 vehículos que la Jumapam anunciada el año pasado fue motivo de discordia entre el Gerente General, Adrián Bastidas Bernal, y el alcalde con licencia, Fernando Pucheta Sánchez en esta administración municipal.

Este hecho debilitó la relación entre ambos, que llevó a la renuncia del titular de la paramunicipal una semana después de anunciar la compra de estas unidades.Hoy a punto de concluir el periodo de este Gobierno priista ¿dónde están esas 50 unidades anunciadas y motivo de conflicto político?

A través de una solicitud de Acceso a la Información Pública, la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán reveló a quiénes les asignó las nuevas unidades, entre camiones, camionetas, y automóviles.

Por escrito informó que sólo pudieron adquirir 49 unidades, de ésas 36 están pagadas, 30 las tiene Jumapam, y seis las asignaron al Ayuntamiento de Mazatlán.

Compra Jumapam 50 vehículos nuevos y se enfrenta con el Alcalde Pucheta

La paramunicipal también precisó que otras 13 unidades no están liquidadas y las tienen “en prenda” hasta saldarlas, aunque se detalló que están siendo utilizadas para el trabajo operativo. Lo que se reservó fue informar en manos de quién están esas unidades, sólo que las tiene en circulación.

En el informe señala que 16 vehículos quedaron en manos de jefes de las áreas de Brigadas, Distrito, de zonas foráneas y de Bacheo; otros fueron asignados a personal de confianza cercanos al alcalde con licencia, Pucheta Sánchez, que tienen cargos administrativos, no operativos.

Es el caso de Valentín Zazueta Solís, ex secretario general del PRI Mazatlán, quien ocupa la Gerencia Comercial de la Jumapam, para él se destinaron dos vehículos Fiat 2018; también estrenaron automóvil los jefes de Proyectos Especiales, y de Recursos Humanos.

En el caso de las 18 camionetas Hilux adquiridas, una fue asignada a un topógrafo, y otra al ayudante de electricista, y una más al Gerente de Distribución.

Al Ayuntamiento le entregaron dos Fiat 2018 y cuatro Yaris.

La ruptura

La polémica por la adquisición ocurrió en octubre de 2017. El Alcalde con licencia, Fernando Pucheta Sánchez declaró que la compra no le fue consultada y acusó al Gerente General, Adrián Bastidas Bernal, la intención de asignar los vehículos nuevos a directivos y no a los trabajadores operativos.

Bastidas Bernal lo negó, y una semana después renunció al cargo.

También puede leer:

Renuncia Adrián Bastidas a Jumapam tras polémica con Pucheta

Desde entonces la Comuna no había informado dónde estaban las unidades, ni su estatus legal.

Apenas en septiembre pasado, el nuevo Gerente de la Jumapam, Adalberto Becerra Ruiz, reveló que los vehículos estaban en resguardo por las empresas automotrices por falta de pago. En realidad la Jumapam no las había pagado y no podía utilizarlas.

“Las unidades estaban resguardadas en un local de la empresa que nos las vendió, las unidades no las habíamos retirado porque no habíamos tenido presupuesto para liquidar las, en estas dos semanas apenas comenzamos, no se compraron todos los vehículos que se habían dicho porque, evidentemente, no pudimos pagarlos como todos y los tuvimos que regresar, regresamos seis de 50”, declaró en septiembre pasado.

Sin embargo, por Acceso a la Información Pública, la Jumapam informó el destino de las unidades. De acuerdo con las facturas de pago entregadas a este medio se precisa que algunas unidades fueron traídas de Veracruz, pero adquiridas a empresas con sede en Culiacán y Mazatlán.

A unos días de concluir la administración ésta es la relación del destino de esas unidades, una de las compras más polémicas de este Gobierno municipal.

También puede leer:

Jumapam reemplaza flotilla obsoleta por nueva

C:\Users\web\Desktop\internet nueva\