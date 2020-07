¿Qué tan preparadas están las personas para afrontar situaciones de emergencia?

Millones de mexicanos enfrentan las consecuencias del Covid-19 no solo en materia sanitaria sino económica, por lo que advierte Condusef que a la par de proteger la salud también es importante cuidar de las finanzas personales

Istar Meza

Más de 340 mil mexicanos enfrentan las consecuencias del Covid-19, pero algunos no solo la enfrentan en materia sanitaria sino también económica, advierte la Comisión para la defensa de Usuarios de Servicios Financieros, de ahí que recomienda a la par de proteger la salud también es importante cuidar de las finanzas personales.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2018, son pocas las personas que en realidad están preparadas para hacer frente a una situación de crisis, ya que tan solo cuatro de cada diez personas adultas no pudieron cubrir sus gastos mensuales por lo menos alguna vez en el año, con el ingreso que recibieron.

La encuesta revela que dos de cada tres personas afrontaron no poder cubrir sus gastos mensuales pidiendo prestado a familiares y amistades o utilizando sus ahorros; otras opciones a las que recurrieron fueron: vender o empeñar un bien el 17 por ciento; solicitar un adelanto salarial o trabajar horas extras el 16 por ciento; retrasarse en el pago de un crédito el 11 por ciento; y utilizar la tarjeta de crédito un 9 por ciento.

Asimismo, el 40 por ciento de la población de 18 a 70 años, equivalente a 31 millones de personas, consideró que su Afore podría fungir como estrategia para mitigar los impactos negativos, toda vez que se pueden realizar retiros parciales en caso de pérdida de empleo, aunque esto implica que se reduzcan las semanas de cotización necesarias para una pensión y el monto ahorrado en ésta.

Condusef refiere que hacer frente a las emergencias puede no ser tan fácil, sobre todo cuando no se cuenta con una previa preparación o no se tuvo la precaución necesaria de adoptar medidas estrictas en el manejo del dinero; que es ahí donde radica la importancia de la educación financiera, ya que, por un lado, permite conocer las herramientas y los productos financieros que están al alcance y cómo usarlos a favor, y por el otro, lleva a saber manejar de mejor forma las finanzas personales, partiendo de cuestiones básicas como: hacer un presupuesto, crear un fondo de emergencias, ahorrar e invertir.

“La educación financiera es fundamental para afrontar situaciones complicadas, para tomar las mejores decisiones en lo que tiene que ver con el manejo del dinero, y para no llegar al endeudamiento”, explica la Comisión.

Condusef señala que las emergencias traen consigo problemas financieros que pueden ser de gravedad y, aunque no se puedan controlar estos sucesos, sí se pueden tomar acciones preventivas que ayuden a disminuir los efectos, tales como armar un plan de emergencia financiera.