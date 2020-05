¿Qué ver en We Are One? Guía para no perderse en la muestra de cine gratuita más grande del mundo

Festivales de cine como Cannes, Venecia y San Sebastián se unen en We Are One, una muestra online para recaudar fondos contra el coronavirus que se podrá ver libremente en Youtube desde este día hasta el próximo 7 de junio

Sinembargo.MX

MADRID._ En números: 21 festivales de 35 países organizan un evento virtual de 10 días con 100 películas de acceso gratuito y charlas inéditas. Una muestra, más que un festival, cuyos beneficios irán destinados al Fondo de Respuesta Solidaria a la Covid-19 de la Organización Mundial de la Salud. Esto es, en pocas palabras, el We Are One.

Nació a finales de abril, tras la cancelación de festivales de cine de peso debido al coronavirus, como Cannes o Locarno. Un proyecto que pretendía ser una declaración de intenciones: los mayores escaparates de la industria no iban a dar por perdido el año cinematográfico. O mejor, los festivales no se iban a quedar de brazos cruzados ante la pandemia.

Organizado por el festival Tribeca, We Are One: A Global Film Festival reúne programación online y gratuita de los certámenes de clase A más importantes del mundo. Pero no es un festival al uso. Ni siquiera uno online como el Atlántida Film Fest o la pasada edición del D’A Film Fest. Muchas de sus películas no son de estreno y no cuenta con secciones competitivas ni galardones. Aun así, es un gesto muy importante. Buceamos en su oferta para rescatar algunos títulos que podremos ver gratis en el canal de Youtube del festival, hasta el próximo 7 de junio.

LARGOMETRAJES IMPRENSCINDIBLES

· Mary is Happy, Mary is Happy (comisariada por el Festival de Venecia)

¿Por qué verla? El escritor, guionista y director de cine tailandés Nawapol Thamrongrattanarit se dio a conocer con esta interesantísima cinta basada en un hilo de 410 tweets de una joven anónima. Una aproximación particular a un mundo de conflictos adolescentes que le valió la Mención del Premio Especial del Jurado en el BAFICI de 2014 y el premio Young Talent del festival de Hamburgo.

Tras ésta, películas como Heart Attack, Happy Old Year y especialmente Die Tomorrow —antología sobre el último día en la vida de personas que fueron noticia, precisamente, por su muerte—, le han convertido en pocos años en uno de los talentos más jóvenes y más destacados del cine oriental actual.

¿Cuándo podré verla? Se estrenará en el canal de Youtube de We Are One el 3 de junio.

· Amreeka (iniciativa del We Are One)

¿Por qué verla? Muna, una inmigrante palestina, acaba de recibir un permiso de trabajo y residencia en Estados Unidos, en un pequeño pueblo de Illinois. Allí se muda para trabajar en un restaurante de comida basura mientras intenta educar a su hijo, y lidia con el racismo sistémico y la incomprensión de quienes la rodean, en una Norteamérica con la invasión de Iraq aún candente.

La actriz y directora Cherien Dabis escribió y dirigió su debut en el largometraje con tal aplomo que pronto se significó como un particular fenómeno en festivales de todo el mundo: Premio FIPRESCI en la Quincena de los realizadores de Cannes, compitiendo en la Seminci de Valladolid y nominada a Mejor película en los Independent Spirit Awards.

¿Cuándo podré verla? Se estrenará en el canal de Youtube de We Are One el próximo viernes 5 de junio.

· Wrath of Silence (comisariada por el Festival de Macao)

¿Por qué verla? En una pequeña zona rural del norte de China, la desaparición de un joven granjero provoca la caída de un castillo de naipes que implica a grandes empresarios y explotadores de la zona, y deja entrever las heridas de una sociedad profundamente desigual.

Al más puro estilo del laureado Jia Zhangke, el realizador Xin Yukun mezcló en esta cinta los elementos discursivos de un cine social de mano dura, con el tono de un thriller de tempo reposado. El resultado le hizo viajar por todo el mundo de festival en festival, hasta culminar con el Premio del Jurado y el galardón a Mejor actor del festival de Macao, que la recupera para el We Are One.

¿Cuándo podré verla? Se estrenará en el canal de Youtube de We Are One el próximo 4 de junio.

· Los pasos dobles (comisariada por el Festival de San Sebastián)

¿Por qué verla? La Concha de Oro en el Festival de San Sebastián gracias a este filme consagró definitivamente a Isaki Lacuesta, un mérito que luego revalidó con Entre dos aguas —mejor olvidar aquella comedia pretendidamente macarra llamada Murieron por encima de sus posibilidades.

Esta evocadora biografía del pintor y escritor francés François Augiéras, que se puede ver también en Filmin bajo suscripción, tiene algo de hipnótico y algo de cine aventurero, al tiempo que no elude las implicaciones políticas de su apuesta formal constantemente cambiante, aunque el crítico Carlos Boyero la definiese como “una gilipollez con anhelos pintorescos” en su célebre crónica.

¿Cuándo podré verla? Se podrá ver gratis en Youtube a partir del 5 de junio.

CORTOMETRAJES

· The Tear’s Thing (comisariado por el Festival de Venecia)

¿Por qué verlo? La preparación de un papel especialmente complicado lleva a una actriz hasta límites insospechados en este cortometraje con la realizadora Clémence Poésy asaltó el terreno internacional. Era el tercer cortometraje que dirigía.

Poésy, también actriz y a quien muchos recordarán por su papel de Fleur Delacour en la saga de Harry Potter, no ha dejado de trabajar delante de las cámaras, pero además compagina esta carrera con su obra personal, tocada de un innegable talento que llevó a The Tear’s Thing a ganar 6 premios y 22 nominaciones en algunos de los festivales de cortometrajes más importantes del mundo.

¿Cuándo podré verlo? Se podrá ver en el canal de YouTube de la muestra a partir del domingo 31 de mayo .

· Blood Rider (Estreno en el We are One)

¿Por qué verlo? Uno de los pocos estrenos mundiales que prepara We Are One llega de la mano de Jon Kasbe, reputado documentalista y autor del influyente When Lambs Become Lions sobre el tráfico de marfil en la Kenia actual.

En esta ocasión, Blood Rider nos cuenta la historia de los repartidores de sangre de Nigeria: conductores de moto que se ganan —y se juegan— la vida transportando sangre por territorios sumidos en una crisis sanitaria. Un bien muy preciado en los hospitales, que exigen rapidez para salvar la vida de pacientes críticos.

¿Cuándo podré verlo? La premiere mundial será el 2 de junio.

· Genius Party: Happy Machine (rescatado por el Festival de Tokyo)

¿Por qué verlo? Masaaki Yuasa, uno de los animadores más prolíficos e internacionalmente alabados de la animación nipona moderna, participó hace años en la Genius Party, una antología realizada por Studio 4°C que reunió a realizadores como Shinichirō Watanabe (creador de Cowboy Bebop) y Hideki Futamura entre otros. Este cortometraje formó parte de aquello, y ahora lo ha rescatado el festival de Tokyo para el We Are One.

Narra la historia de un bebé y sus andanzas en un mundo completamente surrealista, una más que probable muestra del talento del autor de la reciente El amor está en el agua, de la que hablamos aquí, y de joyas como Lu Over the Wall y Night is Short, Walk on Girl, de las que hablamos aquí.

¿Cuándo podré verlo? Se podrá ver el 3 de julio en el canal de YouTube de We Are One.

· The Distance Between The Sky And Us (cedido por el Festival de Cannes)

¿Por qué verlo? En una gasolinera solitaria de noche, dos desconocidos empiezan a hablar sin saber que tienen algo en común. El realizador griego Vasilis Kekatos consiguió nada menos que la Palma de Oro al mejor cortometraje en la pasada edición de Cannes por este trabajo.

Habitual de festivales europeos, Kekatos causó sensación en Locarno con su obra The Silence of the Dying Fish, un drama surrealista sobre un trabajador de una piscifactoría que se niega a aceptar que está muerto. Acaba de estrenar As you sleep the world empties, una obra realizada con la fundación Onassis, inspirada en tiempos de pandemia, que también se puede ver en YoTube.

¿Cuándo podré verlo? Se podrá ver desde hoy en YouTube.

CHARLAS ESENCIALES DE TODO CINÉFILO

· Ang Lee habla con Hirokazu Koreeda (Berlinale)

¿Por qué verla? Ang Lee es uno de los realizadores más heterogéneos e inclasificables del cine contemporáneo. De Hulk a Brokeback Mountain media un largo trecho estilístico, no menor que el que separa Géminis de La vida de Pi o Tigre y dragón. Y sin embargo, todas sus películas parecen dialogar ampliamente entre ellas. Lo mismo ocurre con el cine de Hirokazu Koreeda, aunque su obra maneje unos códigos más fáciles de reconocer.

Ver a un realizador con once Oscars en su haber conversar con el recientemente ganador de la Palma de Oro por Un asunto de familia es, a todas luces, un privilegio que muchos cinéfilos no se pueden perder.

¿Cuándo podré verla? La charla se podrá ver el 5 de junio desde el canal de YouTube de We Are One.

· Encuentro entre Iñárritu y Marina Abramović (Tribeca)

¿Por qué verlo? Que Alejandro González Iñárritu no haya realizado una película nueva desde 2015 —haciéndose, eso sí, con tres Óscar gracias a El Renacido—, no significa que haya estado parado. En el Festival de Cannes de 2017 presentó una instalación artística en Realidad Virtual sobre la frontera de México con Estados Unidos.

Un experimento que lo acercaba, en cierto modo, más a lo museístico que a lo cinematográfico, si es que existen aún fronteras entre ambos mundos. Algo de lo que hablan también las prácticas de la artista y performer Marina Abramović. Juntos reflexionan sobre la esencia del arte y sus diferentes aproximaciones y disciplinas.

¿Cuándo podré verlo? Se podrá ver el 1 de junio.

· Encuentro de Coppola y Soderbergh (Tribeca)

¿Por qué verlo? El director de El Padrino y el de Traffic se sientan a hablar de Apocalypse Now con motivo del montaje y la restauración que el primero hizo en 2019, cuarenta años después de rodarla y dieciocho después de volverla a montar en Apocalypse Now Redux.

El resultado del encuentro, sin embargo, trasciende la película del 79 —que ya es decir mucho—, para dejar que la conversación se adentre en la esencia del montaje como lenguaje mismo, el rodaje como experiencia traumática y el cine bélico como cine antibelicista.