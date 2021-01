'¡Quédate en casa!', suplican médicos que luchan contra Covid-19 (VIDEO)

El grupo de médicos y enfermeros que aparecen en el video pertenecen al Hospital General de Zona No. 27 en San Juan de Aragón y al Hospital General de Zona No. 27 en Tlatelolco, en la Ciudad de México, ambos nosocomios pertenecientes al IMSS

Noroeste / Redacción

"Estamos muy cansados", "Si no nos ayudas, no vamos a resistir", "Salva nuestra vida, la tuya y la de los demás", son algunas de las súplicas que personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que luchan en primera línea contra el coronavirus SARS-CoV-2 (que causa la enfermedad Covid-19), pronunciaron en un video difundido este lunes 4 de enero.

El grupo de médicos y enfermeros que aparecen en el video pertenecen al Hospital General de Zona No. 27 en San Juan de Aragón y al Hospital General de Zona No. 27 en Tlatelolco, en la Ciudad de México, ambos nosocomios pertenecientes al IMSS.

El personal de salud criticó la falta de empatía de la población de la capital de la República y de todo el país, por el caso omiso a los llamados de las autoridades sanitarias a quedarse casa, por lo que pidieron el apoyo de la ciudadanía para prevenir más muertes y contagios.

A ver si les llega el mensaje... ¿verdad, López-Gatell? “Estamos muy cansados”, “Si no nos ayudas, no vamos a resistir”... este es el mensaje de personal de salud del IMSS que luchan contra la COVID-19. pic.twitter.com/BAFgM8LszQ — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) January 4, 2021

"Ni tú, ni tus seres queridos, ni un mexicano más merecen perder la vida por el descuido y la indiferencia", indicaron los médicos y enfermeras, quienes afirmaron que están dando la batalla por cada uno de los mexicanos.

"Lo que vivimos aquí adentro es una guerra dolorosa y cruel. Covid-19 no es una broma, es una enfermedad terrible que conduce a muchos a la muerte", dicen en su mensaje transmitido en video.

"Si no nos ayudas, no vamos a resistir, nosotros hemos dado todo por ti, ahora has algo muy simple, pero muy valioso para nosotros: ¡quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa! Si te cuidas, nos cuidas y nos cuidamos todos [...] Quiero regresar a casa, a ver a mis padres, a mi esposa, a mis hijos", expresaron en el video difundido por el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).

Este mismo día, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que la semana pasada registró la mayor cantidad de ingresos hospitalarios por Covid-19 desde el inicio de la pandemia, con un total de 3 mil 629 personas infectadas con SARS-CoV-2.

"Cada quien es responsable de decir y hacer. En mi caso en particular, en el caso de todo el equipo, estando la situación de la Ciudad como está, no podríamos de ninguna manera tomarnos algún descanso", agregó la jefa de Gobierno capitalina.

Hay que estar permanentemente atendiendo una situación de emergencia como la que está viviendo la Ciudad, pero yo le tengo todo el respeto al Dr. Gatell [...] Él tiene que dar sus propias explicaciones y cada quien es responsable de decir, de hacer", abundó Sheinbaum Pardo.

Hugo López-Gatell Ramírez, titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud Federal ha estado trabajando “muy intenso” y está cumpliendo con su responsabilidad, además de que tiene derechos, justificó el presidente Andrés Manuel López Obrador este lunes 4 de enero.

Luego de que este fin de semana que recién concluyó, el funcionario federal fuera captado de vacaciones en la playa de Zipolite, Oaxaca, el mandatario nacional comentó que debe de ser el propio López-Gatell Ramírez quien explique esta situación.

“Hay que preguntarle a él por la tarde yo lo que puedo decirle, en abono a la conducta de el doctor López-Gatell es que ha estado trabajando bastante muy intenso, que ha estado cumpliendo con su responsabilidad”, agregó el político tabasqueño, durante su conferencia de prensa matutina.

“Que es un muy buen servidor público, un buen especialista, un profesional, eso es lo que puedo comentar, y que pues ya su situación en lo personal, aunque si es un asunto público, prefiero que él sea el que lo explique. Eso es mejor”, indicó el titular del Poder Ejecutivo Federal.

“Nosotros tenemos que reconocer también lo que están haciendo los servidores públicos, más cuando están muy ‘lampareados’, muy observados, todos […] Qué bien que hay ese escrutinio público, pero pues también el servidor público tiene derechos, vamos a ver qué dice el doctor Hugo”, abundó el mandatario nacional.

El fin de semana que recién concluyó, López-Gatell Ramírez fue captado mientras vacacionaba en playas de Oaxaca, según imágenes difundidas en medios locales de dicho estado y en redes sociales.

El funcionario federal y encargado de atender la epidemia del coronavirus SARS-CoV-2 (que causa la enfermedad Covid-19) en México, se encontraba en el restaurante El Alquimista de Zipolite, Pochutla, en compañía de una mujer.

En las imágenes captadas por el periodista Omar Gasga se aprecia a López-Gatell Ramírez conversando con su acompañante y sin portar cubrebocas. Otra de las imágenes lo muestra ordenando a uno de los meseros del lugar.

El pasado 31 de diciembre fue captado mientras abordaba un vuelo de la Ciudad de México a Huatulco, sin usar cubrebocas. En una fotografía compartida por el periodista Salvador García Soto, se muestra cómo el subsecretario habla por teléfono mientras se dirige a su asiento y sin hacer uso del cubrebocas.