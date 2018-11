Quel GalvÃ¡n Pelayo es el nuevo Gerente de la Jumapam

Quel Galván Pelayo es el nuevo Gerente de la Jumapam

El nuevo funcionario dijo que va contra la cartera vencida de la paramunicipal del Ayuntamiento de Mazatlán

Fernanda Magallanes

01/11/2018 | 09:31 AM

MAZATLÁN._ La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán ya tiene un nuevo gerente general y se trata del constructor Quel Galván Pelayo, quien dijo que va sobre la cartera vencida de la paramunicipal.

Él, junto a sus consejeros municipales, rindieron protesta en la sala de Cabildo, en donde se comprometieron a cumplir con las necesidades de los ciudadanos y ser vigilante ante las acciones y gestiones del gerente.

“Tengan la seguridad de que va haber resultados pero solo no lo puede hacer, necesita un consejo que esté bien informado, que tome acciones por el bien no solo de la junta, de los mazatlecos”, declaró el Alcalde, Luis Guillermo Benítez Torres.

Por su parte el Gerente General, Quel Galván Pelayo, señaló que entra con una cartera vencida aproximada a los 245 millones de pesos, además de una negociación con la cantidad de sindicalizados que ya se encuentran en funciones, los cuales son más de 600.

“Tenemos que hacer una labor titánica de análisis ya que no toda es de la población, sino hay industriales y comerciales, va a ser un trato para cada uno de ellos, si hay gente social que no ha podido pagar vamos a buscar cómo apoyarlos para regularizarse”, comentó Galván Pelayo.

Añadió que cuentan con recursos aproximados a los 20 millones de pesos, sin embargo dijo que la Jumapam la recibe con adeudos de 120 millones de pesos, 70 millones de pesos en obra y 50 millones de pesos en obra.

Deja Quel Galván padrón de constructores del Ayuntamiento

El constructor y ahora Gerente General de la Jumapam, dejará el padrón de constructores del Ayuntamiento de Mazatlán y dejará de concursar para obra pública, señaló el Alcalde, Luis Guillermo Benítez Torres.

Esto ya que el constructor ha formado parte de la obra pública durante varios años, siendo él quien realizó la alberca olímpica, el Centro de Seguridad Ciudadana, además de algunas glorietas sobre la Avenida Óscar Pérez Escobosa.

“Sería ilógico que siendo gerente siguiera en el padrón, desde el momento que toma el cargo ya no forma parte de este padrón”, comentó.

Por su parte, el Gerente General señaló que la empresa dejará la obra pública pero seguirá en la obra privada, pues es la empresa la que seguirá trabajando para solventarse como siempre ha sido.

“Yo soy constructor y siempre me he dedicado a la obra privada, seguiremos así, pero saldré del padrón porque ya soy funcionario público y que esto no se vea como un conflicto de intereses”, comentó.