Quemadores siguen apareciendo en las playas mazatlecas

Salvavidas municipales alertan a bañistas para evitar ser afectados por estos animales marinos

Verenice Peraza

MAZATLÁN._ Octubre avanza y los quemadores siguen apareciendo en las playas del puerto.

Personal del Escuadrón de Salvamento Acuático de la Policía Municipal informó que las quejas entre bañistas por quemaduras al nadar se siguen presentando, aunque no igual que en el verano.

Y es que la zona de mayor conflicto por quemaduras de estos animales marinos es Playa Norte y el área del monumento Al Pescador.

“No fueron lesiones de consideración, pero lo curioso es que siguen saliendo quemadores, pues no deja de llover y ha habido vientos”, dijo la fuente.

Ante este hecho, elementos del ESA colocaron banderines rojos y blancos en la zona de bañista que alerta sobre la presencia de quemadores.

A decir de los salvavidas, es por la tarde cuando en la orilla de la playa aparecen quemadores a consecuencia de los fuertes vientos.

Los salvavidas coincidieron en que normalmente la temporada de quemadores comienza en abril y concluye en noviembre.

En caso de que alguien se vea afectado por un quemador o aguamala, deberá solicitar los servicios médicos para que sea atendida rápidamente la lesión que le hayan ocasionado.

La principal recomendación para los bañistas es que al llegar a la playa escuchen y acaten las instrucciones de los salvavidas para tener una estancia tranquila.

“Pero la gente no entiende, si hay banderín rojo no respeta, así que es necesario que estén atentos a las recomendaciones que se hacen para que no resulten afectados”, añadió el salvavidas.