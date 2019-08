Quentin Tarantino confiesa que le gustaría que su décima película fuera una cinta de terror

20/08/2019 | 09:24 AM

MÉXICO (SinEmbargo)._ El director Quentin Tarantino ha confesado que le gustaría dirigir una cinta de terror.

Durante los días de la promoción de su más reciente cinta Once upon a time in... Hollywood, el cineasta comentó su gusto por el terror.

“Si se me ocurre una excelente historia de cine de terror, la haré como mi décima película. Me encantan las películas de terror. Me encantaría hacer una”, dijo a Sensacine.

El director estadounidense afirmó que sigue con la idea de sólo hacer 10 películas durante su carrera para luego retirarse. Con su reciente estreno, sólo quedaría una más por hacer.

A pesar de los fuertes rumores de que Tarantino se encargaría de la dirección de la nueva versión de Star Trek, aún no hay nada confirmado.

El reparto de Once Upon a Time in… Hollywood cuenta con grandes estrellas como Al Pacino, Leonardo DiCaprio Tim Roth, Dakota Fanning, Timothy Olyphant, Kurt Russell, Damian Lewis, Emile Hirsch, James Marsden, Michael Madsen, Clifton Collins, Keith Jefferson, Nicholas Hammond, Julia Butters y el recientemente fallecido Luke Perry.

Once upon a time in… Hollywood se estrenará el próximo 23 de agosto en México.