Quentin Tarantino confirma que su Star Trek serÃ¡ mÃ¡s violento y para mayores de 18 aÃ±os

Quentin Tarantino confirma que su Star Trek será más violento y para mayores de 18 años

La propuesta del director de Bastardos sin Gloria aún no la ha hecho oficial Paramount y, de momento, es una declaración de intenciones

Sinembargo.MX

MADRID (SinEmbargo)._ Quentin Tarantino va en serio con su película de Star Trek. El director de Bastardos sin Gloria o Reservoir Dogs ha confirmado que ya tiene el guión del proyecto y que su propuesta será un filme que tendrá la calificación R, que en Estados Unidos es para mayores de 18 años. Con lo cual, su plan para resucitar la franquicia será, sin duda, bastante más violento.

Ha sido en una entrevista para la revista Empire en la que el director ha dejado claro que su versión de Star Trek seguirá la tendencia del resto de sus películas.

”¡Claro sí! Es una cinta de calificación R. Si la hago, será para mayores de 18 años”, declaró.

La propuesta de Tarantino aún no la ha hecho oficial Paramount y, de momento, es una declaración de intenciones.

“Existe un guión para la película. Tengo que revisarlo antes, no he tenido tiempo hasta ahora”, comentó Tarantino antes del paso por Cannes de su reciente largometraje, Once Upon a Time in... Hollywood.

El guión corre a cargo de Mark L. Smith, conocido por haber sido el que escribió el libreto de The Revenant del mexicano Alejandro González Iñárritu.

Sobre una posible película de Star Trek con calificación R ya se han pronunciado algunos actores de la franquicia. Karl Urban defendió que Tarantino quiera realizar una cinta para mayores de 18 años.

“No debería preocuparse la gente de que la película pueda estar llena de improperios y ese tipo de cosas. Quiere una calificación R para hacer que la verdad llegue al espectador. Así si alguien es succionado por el espacio, lo cual todos hemos visto antes, podríamos ver cómo se destripan primero... Permite algo de espacio, le da margen de maniobra”, explicó.

De momento, Tarantino tiene el estreno Once Upon a Time in... Hollywood en el horizonte. Protagonizada por Brad Pitt, Leonardo DiCaprio y Margot Robbie, la visión que tiene el cineasta de la Meca del Cine en plena decadencia de su época dorada llegará a las salas el 8 de agosto de la mano de Sony Pictures.