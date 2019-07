Quentin Tarantino repasa 10 cintas que lo inspiraron para Once upon a time... in Hollywood

Sinembargo.MX

MADRID (SinEmbargo)._ Al abrigo del estreno de Once upon a time... in Hollywood, Quentin Tarantino tiene un nuevo y cinéfilo proyecto. El director se ha asociado con Sony Pictures Television para lanzar Quentin Tarantino Present the Swinging Sixties, una selección de 10 películas curadas personalmente por el realizador.

Según Deadline, las diez películas de la biblioteca Columbia Pictures, que datan entre 1958 y 1970, se emitirán durante noches consecutivas en más de 80 países en todo el mundo, aproximadamente una semana antes del estreno de su nuevo filme.

“Sony Pictures ha puesto a disposición el catálogo de Columbia Pictures para que yo pudiera seleccionar una serie de películas representativas de la época en la que se desarrolla Once upon a time... in Hollywood. Estoy encantado de presentar estas películas para que podamos disfrutarlas juntos”, aseguró el director en un comunicado.

Además de los filmes, el maratón incluirá segmentos con conversaciones entre Tarantino y el escritor e historiador Kim Morgan.

Esta es la lista completa de películas:

BOB, CAROL, TED Y ALICE

FLOR DE CACTUS

EASY RIDER

ESTUDIO DE MODELOS

BATTLE OF THE CORAL SEA

CAMINO RECTO

THE WRECKING CREW

TRÁFICO ILEGAL

EL SALARIO DE LA VIOLENCIA

EL FORAJIDO DE ARIZONA

Once upon a time… in Hollywood, que llegará a las salas en agosto, está ambientada en Los Ángeles en 1969 y sigue a Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), estrella de una serie del Oeste que intenta amoldarse a un momento de cambios, junto a su doble de acción, Cliff Booth (Brad Pitt). Ambos tratarán de sobrevivir para hacerse un nombre en la industria cinematográfica.

Junto con DiCpario y Pitt están Margot Robbie, Dakota Fanning, Damian Lewis, Bruce Dern, Emile Hirsch, Scoot McNairy, Damon Herriman, Lena Dunham, Timothy Olyphant, Rafal Zawierucha y Luke Perry, en el que será su último trabajo tras su muerte el pasado 4 de marzo.