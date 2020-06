Queremos aportar a la economía, no a los contagios: Canaco Guasave

Aunque algunos establecimientos abrieron, la mayoría permanecen cerrados, porque tienen que cumplir con los protocolos sanitarios que están exigiendo las autoridades municipales

Reyes Iván Camacho

15/06/2020 | 12:42 AM

GUASAVE.- La reapertura de giros de comercio no esenciales lo que busca es aportar a la economía, no al número de contagios de Covid-19, por ello es que solo podrán funcionar los establecimientos que cumplan con estrictas medidas sanitarias, manifestó César Sánchez García.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guasave aclaró que en este primer día de la reapertura fueron pocos establecimientos los que levantaron sus cortinas, ya que muchos todavía no están listos con los protocolos que tienen que seguir.

“Es importante mencionar que la apertura de los comercios se dará si, y solo si cumplen con todos los protocolos de salud que las autoridades nos están proponiendo, de otra manera no es posible porque serán acreedores a sanciones y/o al cierre del establecimiento”, indicó.

El empresario detalló que es evidente que hay un alto número de contagios, pero se tiene que aprender a convivir en la nueva normalidad, por eso es que están acatando todas las medidas.

“Nosotros hemos permanecido cerrados, de tal manera que no aportamos a esos contagios, y siendo muy respetuosos estamos implementando los protocolos de salud porque queremos aportar a la economía, no a los contagios”, sostuvo.

Sánchez García aseveró que fueron muy enfáticos con todos sus agremiados en que deben de cumplir al 100 por ciento con los protocolos, para abrir sus negocios, pero privilegiando la salud tanto de sus trabajadores como de sus clientes.

Indicó que muchos establecimientos no abrieron porque se están preparando, comprando los insumos necesarios para cumplir con todos los protocolos de salud y entonces estar en condiciones de reactivarse, pero algunos no podrán hacerlo porque no tienen las condiciones económicas.

“La probabilidad de que empresas no puedan volver a reactivarse, económicamente hablando, es muy alta, fue muy prolongada esta espera, de tal manera que los recursos lamentablemente se agotaron en muchos de nuestros casos y muchos de nuestro gremio no están en condiciones de reapertura, eso es una realidad”, reconoció.

El presidente de Canaco subrayó que estimaban que si se llegaba a los tres meses el cierre de establecimientos, para cerca del 30 por ciento de las Mipymes iba a ser imposible abrir y están muy cercanos a cumplir esos tres meses.

Aseveró que quienes sí están abriendo o preparándose para hacerlo lo están haciendo invirtiendo recursos propios en la adquisición de los insumos para cumplir los protocolos de salud.