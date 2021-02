BEISBOL

Queremos llevarle el título a Dominicana: Rangel Ravelo

El primera base le dio el triunfo a Águilas Cibaeñas sobre Caimanes de Barranquilla

Rafael Moreno

MAZATLÁN._ El héroe del triunfo frente a Colombia, Rangel Ravelo, quiere darle a República Dominicana el campeonato, pero especialmente a Águilas Cibaeñas.

El primera base dominicano pegó el imparable de la diferencia en la novena entrada, para que República Dominicana mantuviera el invicto al imponerse 3-2 a Colombia.

“Hay que seguir guerreando, no hay más, queremos llevarle el título a Dominicana y a las Águilas Cibaeñas”, externó Ravelo.

Ravelo reconoce que no ha tenido una gran Serie del Caribe a la ofensiva.

“Sé que no me ha ido bien en esta serie, no ha sido fácil para mí, he batallado mucho, pero mira a la hora cero se pudo dar el batazo y pudimos sacar el triunfo”.

Señaló que está agradecido con Dios por la oportunidad de estar en este evento.

“Lo importante es estar en las semifinales, lo que se hizo en esta primera fase ahí queda, ahora hay que ir a ganar para pasar a la final”.

El jugador caribeño expresó que el haber dado el hit le ayuda bastante para salir de la presión que tenía.

“Era importante dar el batazo, sé que soy un buen pelotero, tengo la experiencia, era cuestión de tiempo para que esto se diera y gracias a Dios me ayuda este batazo para salir de la presión”.