Queremos prÃ³rrogas, no condonaciÃ³n de impuestos: Coparmex

Queremos prórrogas, no condonación de impuestos: Coparmex

Edna Fong Payán subrayó que lo que más necesitan los empresarios son prórrogas para poder sortear el impacto económico que está ocasionando el Covid-19 en el país

Antonio Olazábal

Lo que busca la Confederación Patronal de la República Mexicana ante el impacto del Covid-19 en el país son prórrogas en el pago de impuestos, no condonaciones, afirmó Edna Fong Payán.

La presidenta de la Coparmex señaló que los exhortos han ido mucho al Gobierno Federal, sin embargo también el Estado debería de sumarse a las prórrogas de algunos impuestos, tal y como lo han hecho entidades como Sonora, Tamaulipas, Coahuila, Colima entre otras.

"No debe de ser sólo a nivel federal, sino también estatal, ya ha habido otros estados que sus gobernadores han dicho a los empresarios, o han dado ciertos estímulos fiscales a las empresas de sus estados", expresó.

"El llamado es tanto al Gobierno Federal, como al Gobierno Estatal en prórrogas, no condonaciones, Coparmex no está pidiendo condonaciones, son prórrogas para el pago de este tipo de impuestos, y también de seguridad social, y en los créditos que sean créditos accesibles en primer lugar y con unas bolas más grandes que las que se han presentado", añadió.

En lo que corresponde a lo económico, la empresaria subrayó que si bien no ven una política económica clara, reconoce que lo mal que lo está pasando México actualmente se debe a factores internacionales, y a los efectos del Covid-19, por lo que temas como el valor del peso y el poco crecimiento del PIB son entendibles debido a la actualidad que se está presentando.

"Aquí nosotros pensamos que si bien no vemos que haya un rumbo fijo en la economía, esto se debe más que nada a la situación del Covid-19 y lo que ha generado...el tema de la devaluación del peso es una situación a nivel mundial no es solamente es por las medidas que se hayan tomado o no aquí en nuestro país y es una depreciación del peso", mencionó.

"Aquí lo que interfiere mucho son los acontecimientos los que están sucediendo a nivel mundial y cuando suceden este tipo de problemas la gente se refugia mucho en el dólar, es por eso que el dólar se aprecia, y el resto de las monedas se deprecian", agregó.