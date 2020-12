Queremos reforzar a Morena: Yadira Marcos

La aspirante a la gubernatura de Sinaloa por Morena, estuvo presente en el encuentro con las autoridades nacionales del partido, en las que se decidió haya encuesta para elegir al candidato

América Armenta

En un ambiente de respeto y en sintonía de que Morena salga triunfante en la mayoría de los cargos que se elegirán en el 2021, es como la diputada federal Yadira Santiago Marcos dijo que se llevó a cabo la reunión entre las y los aspirantes a la gubernatura del estado con la dirigencia nacional.

En la búsqueda van dos mujeres y tres hombres.

“El día de hoy fuimos convocados por el Comité Ejecutivo Nacional por parte de la Comisión Nacional de Elecciones, los aspirantes a la gubernatura por Sinaloa”, dijo Santiago Marcos.

“Fuimos varios compañeros, tres hombres y dos mujeres, incluida yo, para poder platicar con la Comisión Nacional de Elecciones, buscar si había la oportunidad de buscar algún consenso o bien irnos a una encuesta abierta, para que la ciudadanía decida quién considera es el mejor candidato o candidata para esta elección del 2021”, añadió.

Para la legisladora es importante recalcar que todo fue en un ambiente de respeto y esa es la intención del grupo, el compromiso es que el resultado final sea respetado por todos y todas y a trabajar en unidad para poder consolidar lo que es el proyecto de Morena para ese 2021.

“La intención de esta reunión es buscar a la persona mejor posicionada, ya sea hombre o mujer para que nos represente o para representar en este caso la candidatura por Morena en el 2021”, comentó,

"Yo vengo de la militancia, me formé desde abajo y creo que soy el ejemplo de que un ciudadano si se aplica, si trabaja con la ciudadanía, si trabaja dentro del partido, también se le puede dar un espacio para aspirar a una posición", agregó.

La legisladora fue convocada ya que, relató, hace unos meses algunos de sus compañeros y compañeras le habían sugerido animarse para que levantara la mano para la gubernatura, por lo que lo consideró y se animó.

“En su momento dije que sí estaba dispuesta a participar, creo que tengo capacidad, creo también que las mujeres es momento que seamos más visibilizadas, empoderadas en el tema la política y claro que acepto la responsabilidad en esa distinción de haberme llamado y convocado a esta encuesta que se estará realizando próximamente”, manifestó la morenista.

Sin embargo, la coordinadora del grupo parlamentario de Morena Sinaloa en la Cámara de Diputados dijo que en lo personal no está cerrada o limitada a contender por la gubernatura, sino que está a disposición de lo que considere el partido, ya que lo que busca es reforzar a Morena para que siga a la cabeza, no solamente en Sinaloa, sino en todo el País.

Derecho de admisión

Luego de que Gerardo Vargas Landeros, ex secretario de Gobierno con Mario López Valdez, anunciara que estaría en la reunión sostenida en la Ciudad de México y luego por redes sociales anunciara que no había sido convocado, Yadira Marcos se limitó a opinar que sus razones tendrá el partido para no llamarlo.

“Dentro de los estatutos de Morena dice que las puertas del partido están abiertas a todos los ciudadanos, siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos que son de honorabilidad y también el partido se reserva su derecho de admisión, si el partido no lo llamó, sus razones tendrá, entonces en esta reunión no fue convocado, fuimos convocadas solamente cinco personas, entre ellas yo, Yadira Marcos”, concluyó.