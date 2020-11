'Queremos trabajar tranquilamente y que no nos traten como delincuentes': Pescadores

Recalcaron que en Sinaloa es el único lugar de México y del Pacífico donde a los pescadores ribereños no les permiten la captura de esta especie, pues aquí está reservada exclusivamente para pesca deportiva

Belizario Reyes

Cansados de ser hostigados por inspectores de pesca y elementos de la Secretaría de Marina Armada de México, pescadores cooperativistas bloquearon ayer durante ocho horas la entrada al Canal de Navegación de este puerto exigiendo que los dejen trabajar y capturar pez dorado y que no los traten como delincuentes.

Recalcaron que en Sinaloa es el único lugar de México y del Pacífico donde a los pescadores ribereños no les permiten la captura de esta especie, pues aquí está reservada exclusivamente para pesca deportiva.

Sin embargo, el pez dorado migra hacia el sur, buscando temperaturas más cálidas y saliendo de esta entidad los pescadores de otras partes del país si lo pescan, igual en países como Guatemala, Perú y Ecuador, dijeron.

"En otros años nos dejaban sacar poco producto, es lo que queremos todos, trabajar tranquilamente sin que nos traten como delincuentes", dijo el presidente de la Cooperativa Unión de Pescadores de Playa Sur, Julio César González.

Recordaron que durante varios años sí les permitieron capturar un poco de pez dorado, sin afectar a la pesca deportiva, pues cuando les avisaban de un torneo deportivo no salían a capturas de esa especia para no afectar dicha actividad turística.

Pescadores bloquean Canal de Navegación en Mazatlán por prohibición de pesca de dorado

Sin embargo, con la llegada del actual Gobierno federal, ya no les permiten dicha captura y en los últimos días inspectores de pesca y marinos los hostigan quitándoles el producto, artes de pesca, les han asegurado una lancha y hasta un marino amenazó a un pescador con darle de balazos, denunciaron públicamente durante el bloqueo al Canal de Navegación, por lo que se impidió la entrada y salida de todo tipo de embarcaciones, entre catamaranes, yates, incluyendo el transbordador de carga procedente de La Paz, Baja California Sur.

Reiteraron que dicha especia no debe dejarse nada más para pesca deportiva-

"Aparte este producto no está en veda", dijeron en un diálogo con el encargado de la Dirección General de Inspección y Vigilancia de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, Capitán de Navío Vicente Omar "N"., quien acudió a invitarlos a una reunión a las instalaciones de la Conapesca.

"No andamos robando, tenemos familia, hay que comprender también".

Recalcaron que tripulantes de otras embarcaciones como las atuneras, tiburoneras capturan otras especies para las que no tienen permiso y no les dicen nada, en cambio a ellos no les dejan capturar pez dorado, tampoco tienen permiso para la captura de tiburón que ya se aproxima.

Reiteraron que dicha especie n o está en veda y ya tienen más de 15 años peleando opara que les permitan su captura comercial en Mazatlán, y la cual continuarán haciendo pues ya tiene mucho tiempo que se busca que se legisle al respecto en el Congreso de la Unión y no lo han logrado.