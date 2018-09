QuerÃ©taro se entona en Zacatecas para avanzar a los Octavos de Final de la Copa MX

FUTBOL

Querétaro se entona en Zacatecas para avanzar a los Octavos de Final de la Copa MX

Los pupilos de Rafa Puente Jr. terminan como líderes del Grupo 3 con nueve puntos

Noroeste / Redacción

ZACATECAS._ Querétaro venció a Mineros en la Jornada 6 de la Copa MX, Apertura 2018, con marcador de 2-1 en el Estadio Carlos Vega Villalba.

Con el resultado, Gallos Blancos está en la siguiente ronda.

Mineros y Querétaro se jugaban la calificación en este partido, los locales necesitaban ganar, a Querétaro le bastaba el empate, las dos escuadras buscaban hacerse presente en la Fase Final de la Copa MX.

El encuentro fue equilibrado en el terreno de juego, Gallos mostró más a la ofensiva en los primero 20 minutos del encuentro, Camilo Sanvezzo y Daniel Villalva comenzaron a ser ofensivos por las bandas.

El clima comenzó a hacer de las suyas, la lluvia se hizo presente, el viento soplaba fuerte, Alexis Pérez aprovechó esas condiciones, pasada la media cancha el capitán de Gallos disparó de larga distancia, en la trayectoria el balón fue desviado por un defensa local, la pelota tomó otra dirección para colarse al fondo de la portería. El visitante ya lo ganaba por la mínima.

La fuerte lluvia azotó el Carlos Vega Villalba, el central decidió detener el encuentro, las dos escuadras se fueron a vestidores a refugiarse de la tormenta eléctrica. El partido se reanudó 8 minutos después, la cancha fue más rápida en distintos sectores, en otros los charcos impedían la rodada del esférico. Gallos fue más peligroso al ataque, pero poco pudieron hacer; así se fueron al descanso con la mínima ventaja.

Al minuto 50 Eder Cruz en los linderos del área sacó potente disparo de pierna derecha, el arquero Gil Alcalá sacó el manotazo para mandar a tiro de esquina, Mineros tocó la puerta del equipo visitante.

El central marcó falta a favor de Gallos; Camilo Sanvezzo pidió la redonda, acomodo el esférico, el central pitó para que se cobrara, el brasileño tomó vuelo, disparo de pierna derecha, la pelota superó la barrera y se coló en la horquilla derecha del arco zacatecano. Querétaro ganaba 0-2 y conseguía su pase a los Octavos de Final.

En la recta final, de nueva cuenta los queretanos tenían falta a favor en los linderos del área, Sanvezzo de nueva cuenta disparó, el balón se estrelló en el poste, los dirigidos por Andrés Carevic se salvaban del tercer tanto en el terreno de juego.

Mineros buscó descontar, pero no lograban crear peligro alguno, la lluvia no dejó de caer, la afición no paró de alentar a los suyos. Josué Mercado descontó al minuto 90, luego de encontrar el balón dentro del área, de pierna derecha efectuó el tiro para poner el 1-2. El central señaló el final del encuentro.

Zacatecas con 3 unidades quedó eliminado del certamen, Querétaro llegó a 9 puntos y está en la siguiente ronda de la justa.