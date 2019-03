Querían rentar sillas hasta en 500 pesos para ver el desfile en el malecón

Incluso, dice el Alcalde Guillermo Benítez Torres, se detectaron sillas con logos de Protección Civil acaparando espacios

Sheila Arias

Las redes sociales esta vez fueron la principal vía de denuncia ciudadana por acaparamiento de espacios y renta de sillas en el malecón durante el primer desfile de Carnaval.

A través de las denuncias el Ayuntamiento detectó que una silla llegó a rentarse en 500 pesos.

El Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres declaró que así levantaron 3 mil 500 sillas detectadas en 15 espacios distintos, ése fue el resultado de un barrido en la Avenida Del Mar para detectar esta práctica, que ya había sido advertida por Oficialía Mayor, así se informó.

Agregó que los propietarios del mobiliario tendrán que pagar una multa establecida por Oficialía Mayor para recuperarlo.

A pesar de que en los últimos años el Ayuntamiento ha prohibido esta práctica, la renta de sillas ha permanecido pese a los operativos de inspección.

El domingo pasado se repitió, pues decenas de ciudadanos habían acaparado espacio en el malecón y ofrecieron la renta de una silla hasta en 500 pesos por redes sociales.

Entre los que apartaron espacio para rentar, el Ayuntamiento identificó mobiliario con sellos de Protección Civil del Estado, y también se decomisaron.

“Me molestó mucho a nivel particular, personal, no como Alcalde, cómo es posible que un funcionario público ponga sillas para sus amigos, sus compadres, su familia, utilizando el logo de la institución, es vergonzoso que todavía haya quien piense que esto no está cambiando”, expuso.

Al parecer se trata de un servidor público el involucrado.

Reveló también que, el operativo, fue una acción para garantizar espacio libre a los ciudadanos y que los turistas no fueran desplazados por los acaparadores, pues los 500 pesos por silla eran para disfrutar el desfile en primera fila.

“Hicimos equipo, convoqué a los directores que estaban involucrados (…) quise ir personalmente y en ese trabajo recolectamos 3 mil 500 sillas que se iban a rentar”, declaró.

Benítez Torres agregó que hasta el momento en la máxima fiesta del pueblo no se han registrado hechos violentos.