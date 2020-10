Quesos que son quesos sí se siguen vendiendo: Economía

Hay reunión de Profeco con las empresas de los productos sancionados, dice Graciela Márquez Colín

Sinembargo.MX

Ciudad de México.- Ricardo Sheffield Padilla, Procurador Federal del Consumidor, y Alfonso Guati Rojo Sánchez, director general de Normas, se reunieron con todas las empresas productoras de quesos para explicar las reglas que se incumplieron y que originaron la sanción de prohibir la venta a 19 marcas.

Graciela Márquez Colín, Secretaría de Economía, informó sobre la reunión durante su comparecencia ante la Comisión de Economía del Senado.

Dijo que en la reunión se les explicaría a las personas representantes de la industria los incumplimientos detectados, los procesos que siguieron para la detección y presentar la evidencia al respecto.

Confió que se va a resolver esta situación con base en el estado de derecho, pues “no es una medida que tomamos el viernes pasado y la pusimos en marcha el lunes y el martes” sino que se trató de un trabajo colaborativo con la Profeco y la puesta en marcha de la Ley de Infraestructura y Calidad, que se basa en una NOM creada en 2014.

“Los quesos que son quesos se siguen vendiendo en las tiendas departamentales, los que no son quesos son los que se han retirado porque no cumplen con la Norma Oficial”, aseguró Márquez Colín.

La secretaria explicó que la Profeco realizó pruebas científicas para la determinación de qué alimentos no contenían los insumos necesarios para su comercialización. Sin embargo, destacó que la dependencia a su cargo debe hacer cumplir las NOM, pues si no no tendría sentido llevar a cabo el proceso de normalización si no se va a cumplir.

Dijo que con la medida se da certidumbre a los consumidores para que las etiquetas digan lo que contienen los productos.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador llamó al diálogo a las empresas sancionadas por incumplir con las Normas Oficiales Mexicanas en la comercialización y producción de quesos.

“Diálogo siempre va a haber y no es propósito perjudicar a las empresas, nada más que sí, también tenemos que cuidar la salud del pueblo“, aseguró el mandatario mexicano.

Dijo que en la industria alimenticia también “hay mucho fraude”, pues “no usan los alimentos que se deben de utilizar para hacer esos productos, hay muchos productos químicos, adulterados”, puntualizó.

Expresó que el nuevo etiquetado ayuda a informar a la ciudadanía y que ayudará a eliminar la corrupción en el sector. “Ya no es con moche, tienen que ser productos de buena calidad”.

Ricardo Sheffield, titular de Profeco, aseguró el miércoles que la determinación de prohibir la venta de ciertas marcas de quesos y yogures cumple con la nueva Ley de Infraestructura de la Calidad y por ello es “histórica”.

Sin embargo, el sector empresarial se dice preocupado por las medidas en contra de la comercialización de 21 firmas de estos productos y adelantó un acercamiento a las autoridades.

“Se está cumpliendo con la nueva Ley de Infraestructura de Calidad. Esta aplicación histórica nos permite abrir una nueva puerta a la defensa de los consumidores, el empoderamiento de todos nosotros con la información que es el instrumento que necesitamos”, expresó Sheffield Padilla durante la inauguración de Expo ANTAD Alimentaria México 2020.

El martes la Secretaría de Economía y la Profeco dieron a conocer que 19 marcas de queso y dos de yogurt no cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas, “por lo que su comercialización se ha llevado a cabo en perjuicio y con información que puede inducir al engaño de los consumidores” y se ordenó la prohibición inmediata de la comercialización de los productos.

Las marcas de los productos cuya comercialización se ha prohibido son: FUD, NOCHEBUENA, PREMIER PLUS CUADRITOS, ZWAN, CAPERUCITA, BURR, PRECISSIMO, FRANKLY, SELECTO BRAND, GALBANI, LALA, EL PARRAL, PORTALES, WALTER, SARGENTO, CREMERÍA COVADONGA, AURRERA y PHILADELPHIA.