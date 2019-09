Â¿QuiÃ©n brillarÃ¡ en los Emmy 2019, este domingo?

¿Quién brillará en los Emmy 2019, este domingo?

La ceremonia número 71 de la Academia de la televisión de Estados Unidos tiene como favoritos a Juego de Tronos,c on 32 nominaciones

Noroeste / Redacción

La Academia de la televisión de Estados Unidos llevará a cabo la ceremonia de entrega número 71 de los Premios Emmy, en la que reconocen a los mejores programas que hayan salido en los últimos 12 meses previos al 31 de mayo, citó milenio.com.

En esta edición Game of Thrones lidera la lista de nominaciones con un total de 32, convirtiéndose en la serie que ha recibido más postulaciones en la historia para una misma temporada; sumando un total de 161 a lo largo de toda su existencia.

Los Emmy se celebrarán este domingo 22, en el Teatro Nokia en Los Ángeles, Estados Unidos.

DÓNDE VER LA GALA

Dónde ver los Premios Emmy en México TNT: En Izzi el canal de TNT es el 610; En Sky el canal de TNT es el 0221 E! Entertaiment

En Izzi el canal de E! es el 218; En Sky el canal de E! es el 0206.

La alfombra roja de la edición número 71 de los Premios Emmy se transmitirá por E! Entertainment a partir de las 15:00 horas, tiempo de la CdMx.

La ceremonia de premiación comenzará a las 19:00 horas tanto en E! como en TNT.

LOS NOMINADOS

Mejor serie dramática

'Better Call Saul'

'Bodyguard'

'Juego de Tronos'

'Killing Eve'

'Ozark'

'Pose'

'Succesion'

'This Is Us'

Mejor comedia

'Barry'

'Fleabag'

'The Good Place'

'La maravillosa Sra. Maisel'

'Muñeca rusa'

'Schitt's Creek'

'Veep'

Mejor actor en una serie dramática

Jason Bateman por 'Ozark'

Sterling K. Brown por 'This Is Us'

Kit Harington por 'Juego de Tronos'

Bob Odenkirk por 'Better Call Saul'

Billy Porter por 'Pose'

Milo Ventimiglia por 'This Is Us'

Mejor actriz en una serie dramática

Emilia Clarke por 'Juego de Tronos'

Jodie Comer por 'Killing Eve'

Viola Davis por 'Cómo defender a un asesino'

Laura Linney por 'Ozark'

Mandy Moore por 'This Is Us'

Sandra Oh por 'Killing Eve'

Robin Wright por 'House of Cards'

Mejor actor de comedia

Anthony Anderson por 'Black-ish'

Don Cheadle por 'Black Monday'

Ted Danson por 'The Good Place'

Michael Douglas por 'El método Kominsky'

Bill Hader por 'Barry'

Eugene Levy por 'Schitt's Creek'

Mejor actriz de comedia

Christina Applegate por 'Dead to Me'

Rachel Brosnahan por 'La maravillosa señora Maisel'

Julia Louis-Dreyfus por 'Veep'

Natasha Lyonne por 'Muñeca rusa'

Catherine O'Hara por 'Schitt's Creek'

Phoebe Waller-Bridge por 'Fleabag'

Mejor actor secundario en una serie dramática

Alfie Allen por 'Juego de Tronos'

Jonathan Banks por 'Better Call Saul'

Nikolaj Coster-Waldau por 'Juego de Tronos'

Peter Dinklage por 'Juego de Tronos'

Giancarlo Espoito por 'Better Call Saul'

Michael Kelly por 'House of Cards'

Chris Sullivan por 'This Is Us'

Mejor actriz de reparto en una serie dramática

Gwendoline Christie por 'Juego de Tronos'

Julia Garner por 'Ozark'

Lena Headey por 'Juego de Tronos'

Fiona Shaw por 'Killing Eve'

Sophie Turner por 'Juego de Tronos'

Maisie Williams por 'Juego de Tronos'

Mejor actor de reparto en comedia

Alan Arkin por 'El método Kominsky'

Anthony Carrigan por 'Barry'

Tony Hale por 'Veep'

Stephen Root por 'Barry'

Tony Shalhoub por 'La maravillosa señora Maisel'

Henry Winkler por 'Barry'

Mejor actriz de reparto en comedia

Alex Borstein por 'La maravillosa señora Maisel'

Anna Chlumsky por 'Veep'

Sian Clifford por 'Fleabag'

Olivia Colman por 'Fleabag'

Betty Gilpin por 'GLOW'

Sarah Goldberg por 'Barry'

Marin Hinkle por 'La maravillosa señora Maisel'

Kate McKinnon por Saturday Night Live