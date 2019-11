Quien nada debe nada teme, dice ex líder del PES tras declarar por caso Guerrero

Acudió a la Fiscalía para aportar pruebas de las denuncias públicas que hizo contra el Secretario del Ayuntamiento de Guasave, dos semanas antes que lo asesinaran; si alguien sabe qué hicieron y con quién quedaron mal, son ellos, dice Julio César Cervantes Camacho

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ Aunque la Alcaldesa Aurelia Leal López lo ha señalado de manera velada como probable responsable del asesinato de José Luis Guerrero Sánchez, Secretario del Ayuntamiento de Guasave, no tiene temor porque no debe nada, declaró Julio César Cervantes Camacho.

El ex representante del Partido Encuentro Social y quien se adjudica haber promovido la candidatura de Leal López se presentó a declarar ante la Fiscalía General del Estado en las investigaciones que se realizan para tratar de esclarecer el homicidio del funcionario.

La entrevista con los investigadores se extendió más de seis horas la tarde del miércoles.

“Ellos querían documentarse sobre el tema de mi denuncia interpuesta ante el Órgano Interno de Control y ante la ASE, querían saber qué pruebas había aportado, qué es lo que había declarado yo, me preguntaron qué hice ese día, cómo me enteré. No tengo miedo, dicen que el que nada debe, nada teme, y yo así ando, yo no he quedado mal con nadie, no he amenazado a nadie, no me he gastado dinero de nadie, no debo nada”, comentó.

El activista político agregó que también fue llamado a declarar por los señalamientos que ha estado haciendo en su contra, de presuntamente acosar a la administración municipal, en especial a ella y al servidor público fallecido.

“De manera muy irresponsable la Presidenta señala de ‘narcopolítica’, pero también señala que un grupo de políticos y medios de comunicación la han estado atacando, debe dar nombres de lo de la ‘narcopolítica’, nombres de actores políticos, de los medios de comunicación por los cuales se ha sentido acosada”, subrayó.

Y es que, tras el crimen de Guerrero Sánchez, la Presidenta Municipal ha señalado que desde hacía dos semanas ella y su Secretario estaban siendo acosados y calumniados por medios de comunicación alentados por personajes políticos. Aunque no dio nombre, la referencia era clara hacia Cervantes Camacho, quien había señalado al Secretario de la Comuna de enriquecimiento ilícito, nepotismo y amenazas de muerte, presentando incluso denuncias ante el Órgano Interno de Control y la Auditoría Superior del Estado

“Permanecí callado un año completo, no hice una sola declaración ni a favor ni en contra de la administración y hoy salgo, como impulsor y promotor de la candidatura de Aurelia y como fundador del partido, a dar un balance de la administración y a deslindarme de los atropellos, abusos de autoridad, todo lo que yo denuncié de enriquecimiento ilícito, de nepotismo”, comentó el ex representante del PES.

Dijo que en la declaración ante la FGE documentó una por una todas sus denuncias, por eso tardó tantas horas.

“Quise dejar claro que la administración de Aurelia ha protagonizado diversos pleitos públicos con sus propios funcionarios, con el líder del sindicato del Ayuntamiento, con el líder de la Jumapag, con todo mundo”, expresó.

“Yo estoy convencido que si alguien sabe qué hicieron mal, con quién quedaron mal, en qué pasos andaban, son ellos. Ella, como Presidenta Municipal, no creo que no tenga la información, que no sepa qué han hecho mal”.

Lo más raro y delicado, agregó, es que teniendo la Presidenta Municipal el antecedente de todos los conflictos y de todos los pleitos protagonizados por el Secretario con actores como Luis Miguel Verdiales, con el Tesorero del Ayuntamiento y muchos funcionarios de la propia administración, lo seguía manteniendo ahí.

Cervantes Camacho manifestó que se puso a la orden de los investigadores de declarar cuantas veces sea necesario, porque también le interesa que se esclarezca el homicidio de Guerrero Sánchez.