Â¿QuiÃ©n protege a trabajadoras sexuales? El Covid-19 las dejÃ³ en la calle y enfermas, ahora piden ayuda

¿Quién protege a trabajadoras sexuales? El Covid-19 las dejó en la calle y enfermas, ahora piden ayuda

A raíz de la contingencia por el coronavirus cerraron los hoteles donde se ejerce el trabajo sexual en la Ciudad de México

Sinembargo.MX

Ciudad de México (Sin embargo).- Sin trabajo y sin casa, decenas de mujeres trabajadoras sexuales duermen en las calles luego de la contingencia por el Covid-19, reportó la organización Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, “Elisa Martínez”.

Elvira Madrid Romero, presidenta de la organización que por 30 años ha trabajado con este sector, recordó que a raíz de la contingencia por el coronavirus cerraron los hoteles donde se ejerce el trabajo sexual en la Ciudad de México, lo que ha dejado en la calle a decenas de trabajadoras sexuales.

“Solo dejaron unos poquitos en el Puente de Alvarado y ahorita estamos gestionando que abran otros lugares como en La Merced y Tlalpan, donde hay trabajo sexual, aunque sea uno o dos para que las compañeras puedan ejercer”, dijo la activista en entrevista con SinEmbargo.

En la Ciudad de México hay al menos 7 mil 500 trabajadoras sexuales, de las cuales, a menos el 20 por ciento tiene diabetes, y al menos un 10 por ciento son adultas mayores. Estos sectores es donde se agudiza más su situación y son quienes representan mayor condición de vulnerabilidad.

El cierre de los hoteles u hostales se hizo sin previo aviso desde la semana pasada, algunos ni siquiera respetaron las pertenencias de las mujeres, denunció la activista. Brigada Callejera estima que son al menos 150 mujeres las que se quedaron sin un lugar donde dormir.

“Desde el pasado viernes en la noche comenzaron a cerrar unos hoteles sin avisarles, solo les dijeron que tenían que sacar sus cosas a otras ni siquiera les dieron oportunidad de sacar sus cosas porque las mujeres se habían ido a trabajar y cuando llegaron ya estaba el hotel cerrado, eso es una falta de respeto”, resaltó.

Brigada Callejera realiza recorridos en diversos puntos donde laboran las trabajadoras sexuales para recabar y saber cuáles son sus necesidades. Identificaron que no solo han sido desalojadas de los hoteles donde trabajan, sino algunas también las sacaron de donde vivían porque no tenían para pagar la renta.

“Hay quienes tienen a sus hijos enfermos o ellas mismas tienen muchas complicaciones, muchas con diabetes”, expresó.

El Gobierno habilitó un albergue temporal ubicado al lado del deportivo Cuauhtémoc, sin embargo, ahí sólo se permite un máximo de 30 personas, y fue solo por dos días, explicó Madrid Romero.

Algunas de las trabajadoras sexuales que han sido desalojadas colocaron un campamento cerca del Metro Hidalgo, en donde cerca de 60 personas pernoctan hasta obtener una solución.

“Nosotros exigimos al Gobierno que pague un hotel, porque ellas no tienen para pagarlo. Un funcionario dijo que ya había conseguido que de 400 pesos bajarán el precio a 200 pero, pero eso no es posible porque ellas conseguían hoteles donde pagaban 50 o 100 pesos, pues no van a poder pagar uno de 200 y mucho menos sin trabajo que hay”, expresó Elvira Madrid.

VIVEN AL DÍA Y LOS ATAQUES CRECEN

Las trabajadoras sexuales son mujeres que, al igual que otros sectores del comercio informal, son personas que viven al día. Elvira Madrid estima que el bajó hasta un 95 por ciento.

“La semana pasada si ellas hacían cinco ratos al día o diez, las jóvenes, ahorita están haciendo uno al día o a veces se van sin nada. Las señoras adultas ya llevaban dos semanas sin poderse hacer un rato y las de mediana edad, uno cada tercer día. Entonces, la situación sí está muy crítica”, platicó.

La defensora puso énfasis en que son las trabajadoras de la tercera edad quienes más padecen la crisis.

“Hay señoras de 65 hasta 85 años de edad, y que solo dependen de sí mismas, sino también a veces los hijos o hijas tienen nietos que mantener porque se los dejaron y se quedaron con la custodia de su nieto”, abundó.

La Brigada Callejera recopiló al menos unas 550 despensas para repartir entre las trabajadoras y gestionaron que el Gobierno de la Ciudad de México otorgara al menos unas 300 despensas.

“Hablamos con la secretaria de gobierno de la Ciudad de México, Rosa Isela Martínez, y se pudo que pudieran lograr despensas, que son insuficientes, pero al menos es algo para empezar”.

En el caso de quienes tienen complicaciones médicas, la organización civil es quien les brinda apoyo con algunos medicamentos en algunos puntos de trabajo, pero no se dan abasto.

Por otro lado, la violencia y ataques a las trabajadoras ha crecido durante este periodo de aislamiento. Elvira Madrid explicó que al no tener un lugar donde trabajar, algunas les ofrecen que hagan sus “ratos” en autos o algunos otros lugares, pero esto ha provocado que algunas de ellas sean víctimas de violación, secuestro exprés y robo.

La organización tiene conocimiento de al menos 15 ataques, entre violaciones, robos y secuestro exprés, abundó Madrid.

TARJETAS Y PROMESAS INCUMPLIDAS

Elvira Madrid denunció que lograron que las autoridades capitalinas les otorgaran algunas becas de desempleo por medio de tarjetas, sin embargo, la entrega de los apoyos se ha atrasado y se han incumplido acuerdos.

“Ahorita solo quedaron de darles mil pesos, pero ese no fue el acuerdo, sino que fueran becas para seis meses del seguro de desempleo, pero por la emergencia se tenían que dar rápido esas tarjetas para que posteriormente les puedan dar esas ayudas”, comentó.

Las activistas y afectadas demandaron que el apoyo económico sea entregado a todas las trabajadoras, pero hasta el momento son más de 3 miltrabajadoras inscritas para el apoyo, de las cuales, sólo al 60 por ciento les entregaron sus tarjetas, pero sin fondos.

Brigada Callejera denunció que las autoridades prometieron entregar tarjetas entre el sábado y domingo, pero tampoco cumplieron el acuerdo.

“La funcionaria Ixchel Anguiano de la secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, volvió a incumplir su palabra. Ahora resulta que el martes se iban a entregar las tarjetas de ayudas económicas (que faltan), hasta que cierren el padrón de beneficiarias. Ahora dicen que van a entregar las tarjetas hasta el miércoles o jueves de esta semana, pero no sabemos”, informó Elvira Madrid.

En entrevista con SinEmbargo, la activista aclaró que justo este martes se entregaron algunas tarjetas, pero aún faltan muchas por otorgar.

PIDEN ABRIR UNOS HOTELES

“Si las autoridades no dan solución en cuanto a instalar algún albergue que tenga capacidad para quedarse todas las compañeras, de perdida que el Gobierno deje que algunos hoteles funcionen”, detalló Madrid Romero.

La activista reconoció que es la primera vez que el Gobierno de la Ciudad de México otorga apoyos a este sector, sin embargo, enfatizó que es insuficiente.

“Ellas nunca habían recibido ningún apoyo. Hay programas para viejitos, madres solteras, estudiantes, pero el sector que están con más vulnerabilidad, que son un montón y que proveen a sus hijos, son trabajadoras sexuales, nunca se había recibido, por ese lado una palomita, pero aun es insuficiente mil pesos, no alcanza, más porque ya subieron los alimentos”, destacó.

Entre las trabajadoras sexuales ya hay desesperación porque incluso con las ayudas que han recibido no les alcanza, ni para alimentos ni para medicinas que algunas necesitan.

“Ya están desesperadas y solo llevamos días, por eso es que exigimos que se abran más hoteles para que puedan trabajar. Los hoteles donde han trabajado, ellas les han dejado mucho dinero, de todo ese dinero agarren un hotel para que las que no tengan donde quedarse puedan hospedarse ahí para que no anden padeciendo y que las dejen trabajar”.

La Brigada Callejera comenzó una campaña para –además de donativos y despensas que ya recopilaban desde hace días atrás– también han solicitado donativos de cobijas, casas de campaña y artículos para las trabajadoras que acampan en las calles de la ciudad.

“Hacemos un llamado a la gente a que done víveres, dinero porque también tenemos que ayudar a las compañeras que las desalojan de sus viviendas, nosotros tenemos el medicamento básico, pero ahorita con todo lo que ellas están pasando, se está agudizando la salud de las compañeras”, explicó la defensora.

A la sociedad pidieron comprensión empatía y que dejen de estigmatizar a las mujeres de comercio sexual: “Que dejen de verlas como si ellas son las malas, que están porque les gusta, que ganan mucho dinero, infinidad de cosas, que todas son víctimas de trata, son víctimas de trata del sistema, porque no tienen, la manera de solventar sus gastos”.