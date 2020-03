Quien quiera venir, que venga, y quien no quiera venir, que no venga: Quirino

Alcaldesa de Guasave falla a Jornada de Apoyo “Puro Sinaloa” y su Secretario Gerardo Peñuelas, quien la representó, argumentó que no le confirmaron a tiempo la visita del Gobernador y tenía agenda personal

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ ¿Y la Presidenta?, preguntó Quirino Ordaz Coppel a Gerardo Peñuelas Vargas, mientras le daba un abrazo, tras bajarse de la Tahoe en la que llegó a la primaria Inocencia Gil, de La Brecha, a la Jornada de Apoyo “Puro Sinaloa”.

“Tenía agenda, pero aquí nos mandó y aquí estamos, mi Gober”, fue la respuesta que le dio el Secretario del Ayuntamiento al Gobernador del Estado.

Y es que, aunque desde la tarde del viernes el Gobierno del Estado circuló la agenda con el evento de la Jornada de Apoyo en La Brecha, el departamento de Comunicación Social del Municipio informó ya por la mañana que estaría Peñuelas Vargas en representación de la Alcaldesa.

Entrevistado antes del arribo del Mandatario estatal, el Secretario de la Comuna explicó que si bien tenían confirmada la Jornada de Apoyo desde hacía dos o tres días, a la Alcaldesa no le avisaron a tiempo que vendría Ordaz Coppel y ya tenía agenda personal por atender, por lo tanto decidió no ir.

“Tiene su agenda ya asignada desde el día de ayer y no le confirmaban la visita del Gobernador ni la llegada y se vio difícil que pudiera estar aquí, pero aquí está el Ayuntamiento, estamos los funcionarios, estoy yo como Secretario”, expuso.

Peñuelas Vargas dijo que por la mañana le daban a la Alcaldesa una hora, luego otra y después otra, por lo que al final determinó atender unos pendientes personales que había estado postergando y le encargó representarla ante el Gobernador.

Sobre este tema, Ordaz Coppel dijo desconocer si se invitó de última hora a la Presidenta Municipal al evento, pero que no hay conflicto entre Estado y Municipio.

“Quien quiera venir, que venga, y quien no quiera venir, que no venga, lo que vale son los servicios a la ciudadanía. Esto no es grilla”, dijo.

Matizando un poco, el Gobernador aclaró que venía de Los Mochis y llegó de paso a la Jornada de Apoyo a La Brecha.

“Yo no iba a venir ahorita en la mañana, pero decidí hace rato, de una vez con rumbo a Culiacán, dije ‘voy a pasar, me voy a desviar, sirve que veo la ampliación de la carretera (Guasave-Las Glorias)’, tenía rato que no venía a La Brecha, se me antojó venir, pero confieso que ni sabían aquí que iba a venir”, aclaró.

Como antecedente, hace 11 meses el Gobernador Quirino Ordaz hizo una visita sorpresiva de supervisión a la carretera de Bellavista, sin avisar a las autoridades municipales, lo que generó la molestia de algunos funcionarios, entre ellos Peñuelas Vargas, entonces director de Desarrollo Social, quien en una carta publicada en sus redes sociales exigió respeto y cortesía al Mandatario estatal.

“No cabe duda que la herida del 1 de julio aún no cierra y aprovechan cualquier oportunidad y coyuntura para mandar mensajes inequívocos de que no pueden superar aquella derrota que el pueblo les propinó”, escribió esa vez.