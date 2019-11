Â¿QuiÃ©n serÃ¡ Rey del Carnaval de MazatlÃ¡n 2019? Conoce a los candidatos

¿Quién será Rey del Carnaval de Mazatlán 2019? Conoce a los candidatos

Cuatro caballeros aspiran a la corona de la máxima celebración mazatleca; el miércoles 27 de noviembre será la primera manifestación

Héctor Guardado

MAZATLÁN._ El Carnaval Internacional de Mazatlán 2020 Somos América: Pasión, Alegría y Esperanza cada vez está más cerca y cuatro caballeros tienen puesta la mira en la corona de Rey del Carnaval: Paco Vazga, Fer Espinoza, Raudel Santos y Ramsés González.

Dos mazatlecos de nacimiento y otros dos de corazón, pero los cuatro con el común denominador de una gran pasión por la fiesta que, desde 1898, los mazatlecos celebran junto al mar, misma que cumplirá 122 años en 2020.

Y este miércoles será la primera manifestación carnestolenda, a partir de las 16:00 horas, partiendo de Avenida Insurgentes para llegar a los campos de Unidad Benito Juárez, en donde se realizará el primer cómputo.

FRANCISCO JAVIER VÁZQUEZ GARCÍA

PACO VAZGA

Un locutor que ama el Carnaval

Francisco Javier Vázquez García es un joven inquieto y alegre, su imagen y discurso son las de una persona que busca lo positivo de cada situación y persona, aspectos en los que se enfoca, contagiando a los que están a su alrededor de esa actitud.

“Soy una persona con mucha energía. Desde hace tres años quería participar en la elección del Rey del Carnaval, pero como trabajo para un medio de comunicación, por cuestiones de marca de la empresa en la que laboro no podía hacerlo”, revela.

“El año pasado fui la voz oficial del Carnaval y lo viví de una manera muy cercana e intensa, me quedó claro que yo tenía que vivir esta experiencia desde el ojo del huracán. Tengo una página de proyección turística, hago videos y promociono el puerto”.

Entre sus hábitos está leer, porque cree que es la única manera de adquirir conocimientos a nivel profundo e imperecedero, pues se necesita aprender para tener cultura general y también para manejar muchos temas frente al micrófono.

Como buen mazatleco, considera que los desfiles de Carnaval son los momentos más importantes de la gran fiesta, porque ahí es en donde se reúne en realidad todo el pueblo y los visitantes. Su familia disfruta hasta ir a cuidar el lugar donde verán el paso de las alegorías rodantes y cree que ahí se siente la pasión que le inculcaron desde chiquito.

De hecho, ha vivido muchas experiencias inolvidables de carnavales, sobre todo con su familia.

Para Francisco, el Rey del Carnaval debe ser una explosión de energía porque tiene que contagiar a todos los que lo rodean de la alegría de la fiesta.

“El Rey del Carnaval tiene que ser muy extrovertido, atento, mostrar sin restricciones su felicidad, todo de acuerdo a la personalidad de cada quien, debe contagiar la alegría. El desfile es para lanzar toda la energía y que la gente sienta toda esa buena vibra”, considera.

“Me gusta mucho hacer amigos, conozco a mucha gente, me gusta decir bromas y también reírme y compartir esa alegría con los que me rodean. Mis familiares han destacado, sobre todo, en el deporte y han sido muy talentosos en esas disciplinas”.

Confiesa que el Rey del Carnaval que más recuerda es Julio Preciado.

“Es muy transparente, no importa dónde esté, en televisión o con personajes estelares del mundo de los espectáculos, él siempre es el mismo para pobres, ricos, estrellas o personas comunes del pueblo; esa cualidad es muy difícil de encontrar en una persona”, comparte.

“La sinceridad y la honestidad son los valores que más valora en otras personas, Julio tiene eso y además es extrovertido, directo, por eso es un rey inolvidable. Si llego a obtener la corona, espero que me recuerden por mi alegría”.

Francisco Javier Vázquez García

Edad: 29 años

Ocupación: Locutor y director de un sitio de Internet

Formación profesional: Universidad

Padres: María de Lourdes García y Francisco Vázquez

Hermanos: Larissa y Marlenne

Color de porra: Azul rey

Pasatiempos: Leer, cocinar y viajar

FER ESPINOZA

Con corazón mazatleco y conciencia social

La alegría del Carnaval está impregnado en la genética de Jesús Fernando Espinoza Espinoza, que, aunque no nació en Mazatlán, sino en La Brecha, Guasave, para él, la gran fiesta y la ciudad son parte de la historia de su familia, así que cuando la conoció, supo que él mismo debía ser parte de las carnestolendas, las cuales disfruta desde niño y hace ya cinco las vive en primera fila, como fotógrafo y reportero de Noroeste.

“El Carnaval de Mazatlán es parte de la historia de mi familia desde su origen. Cuando mis papás se casaron, ellos vinieron a Mazatlán de luna de miel, sin saber que aquí había Carnaval, así que llegaron y encontrarse con todo aquel jolgorio fue impactante”, relata.

“¡Imagínate, venir a Mazatlán, a tu luna de miel y encontrarte con el Carnaval; es maravilloso! Ahora que trabajo en Noroeste, he visto la magnitud de la fiesta y más me apasiona”.

Comenta que esa anécdota se cuenta en su familia desde hace 30 años y, aunque en La Brecha también hay Carnaval, en el que su familia siempre ha participado activamente en la organización y como parte de la corte real, considera que como sinaloense sería un privilegio ser el Rey del Carnaval Internacional de Mazatlán 2020 Somos América: Pasión, Alegría y Esperanza y a través de este escaparate, hacer labor social.

“La Brecha tiene su Carnaval, es muy diferente al de Mazatlán; es en Semana de Pascua y solo son dos días de actividades. Las reinas se designan por la misma gente, así que en mi familia varias de mis tías y mis primas, incluso mi mamá, fueron Reina del Carnaval de La Brecha y es que somos una familia muy alegre, muy de fiesta, muy grande, pero sobre todo, muy unida y muy carnavalera”, describe.

El también cantante expone que ser Rey del Carnaval es un sueño que ha tenido desde hace mucho tiempo, literalmente, pues se ha soñado arriba del carruaje y portando los atributos reales. Ahora está trabajando intensamente para hacerlo realidad, un sueño al que su familia se ha sumado, al ver su entusiasmo por ser parte de la fiesta.

“La primera vez que vi un desfile en Mazatlán fue algo espectacular, se me quedó muy grabado cómo la gente realmente ama a sus reinas y a su rey, además me parece muy padre cómo pasas de ser un individuo normal a ser parte de la realeza”, señala.

“Que toda la gente te reconoce, te saluda y te quiere para el resto de tu vida. El año pasado intenté participar y me preparé, mas no se dio; este año me inscribí de nuevo porque es algo que realmente deseo hacer en la vida y ahora sí fui aceptado, así que toda mi familia anda metida en esto”.

A pesar de que vive solo en Mazatlán desde hace cinco años, toda su familia y amigos más cercanos están en Guasave, algunos en Culiacán, otros en Los Mochis y Tijuana, la unidad de los Espinoza se ha manifestado de diferentes maneras y con gran intensidad.

“Gracias a Dios, muchos de mis familiares y amigos me han llamado para saber de qué modo me apoyan, ver cómo me pueden ayudar porque no es nada más los montos mínimos que se entregan en cada cómputo”, explica.

“Sino que asistir a los eventos de la agenda, las entrevistas y actividades de la campaña implican gastos, para los cuales mi familia me ha apoyado mucho, gracias a Dios, incluso, gente que no esperaba que lo hiciera”.

Él considera que sus principales cualidades para ser Rey del Carnaval es su empatía y don de gente, que le permiten tener una gran facilidad para hacer amistad con las personas que conoce, por lo que a la par de la campaña por el reinado, está realizando una campaña para la sensibilización sobre el cáncer en sus diferentes modalidades, ya que es una enfermedad que cada vez está atacando a más personas y, si se detecta a tiempo, es curable.

“Quiero ir un poco más allá de una corona. Desde el día uno de la campaña, que fue el 13 de octubre, empezamos una para la prevención del cáncer; por ser octubre abordamos cáncer de mama”, informa.

“Pero se abarcarán otros tipos porque esta enfermedad es mitad desinformación, mitad sorpresa, que te ‘shockea’ mucho cuando recibes la noticia y por desesperación y falta de información puede pasar lo peor, yo no quiero que más gente pase por lo que nosotros vivimos”.

En su familia han vivido momentos dramáticos a causa del cáncer, primero con su papá, hace 23 años, que tuvo un tumor en la muñeca y hoy no tiene el brazo derecho debido a la desinformación, por lo que la única alternativa que le dieron fue cortarle la extremidad.

Más recientemente, su mamá fue diagnosticada con cáncer de mama y aunque fue algo muy sorpresivo, se detectó temprano y pudo salvarse, entonces está trabajando por promover la vida y no solo la alegría del Carnaval.

Jesús Fernando Espinoza Espinoza

Edad: 25 años

Ocupación: Periodista

Formación profesional: Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la UAdeO

Padres: Blanca Cecilia Espinoza Sotelo y Ernesto Espinoza Leal

Hermanos: Javier y Sebastián

Color de porra: Blanca

Pasatiempo: Cantar, hacer fotografía y escribir

RAUDEL ALLERÍN SANTOS CHÁVEZ

No se pierde ningún Carnaval

Raudel Allerín Santos Chávez reconoce que desde que era niño fue el más carnavalero de su casa; su familia venía desde Escuinapa para vivir de cerca la fiesta del Carnaval de Mazatlán, a la que asisten poblaciones de todo Sinaloa, sobre todo las del sur del Estado.

“Participar como candidato fue algo que se empezó a gestar en mi mente poco a poco y fue el año pasado que colaboré en la campaña de una candidata amiga mía, cuando me decidí, tuve la seguridad de que quería vivir la experiencia”, recuerda.

“Hablé con mi familia y estuvieron de acuerdo que éste tenía que ser el año en el que participaría. Mis hermanos y mis padres me están ayudando incondicionalmente con eventos. Somos de Escuinapa, mis hermanos y yo nos venimos a Mazatlán desde muy jóvenes a estudiar, mis padres, cuando se jubilaron, decidieron venirse con nosotros y ahora aquí estamos todos”.

Reconoce que no es fácil ser elegido como candidato a Rey del Carnaval.

“Sé que rechazaron a varias personas que se postularon. Nos hicieron un casting para elegir los que tenían las cualidades para ser Rey del Carnaval. Las cualidades más importantes que debe tener es la alegría, tener mucha energía, bailar mucho. El día de la presentación de candidatos, sentí muy bonito que estuviera la gente más importante para mí, eso me llenó de energía”, amplía.

El empresario señala que se considera una persona muy alegre, que le gusta interactuar y colaborar con los demás y tiene la certeza de que quien es Rey, debe de dejar una huella.

“Yo voy a trabajar para que la gente se acuerde de mí, si es que llego a obtener la corona”, adelanta.

Raudel es licenciado en Educación y reveló que viene de una familia que le gusta disfrutar de las fiestas populares.

“La Fiesta de Las Cabras es la más importante de Escuinapa, mi familia y yo nos vamos desde el jueves y regresamos hasta el lunes. De veras disfrutamos todos estas experiencias como el Carnaval y La Fiesta de las Cabras”, reconoce.

La experiencia que impulsó su sueño de ser candidato a Rey del Carnaval fue haber colaborado con la campaña de Melisa Beltrán, actual Princesa Real del Carnaval 2019.

“El año pasado una amiga, Melissa Beltrán, quien participó como candidata a Reina del Carnaval, anduve con ella en la contienda, me gustó mucho y fue cuando me entusiasmé más por participar”, señala.

El Rey de la Alegría que más recuerda es a Julio Preciado porque iba cantando en su carro, así como a Tomás Antonio El Centenario porque era muy simpático y también cantante.

Raudel Allerín Santos Chávez

Edad: 30 años

Ocupación: Empresario

Formación profesional: Licenciado en Educación

Padres: Verónica Chávez y Raúl Santos Rojas

Hermanos: Verónica, Janette y Edie

Color de porra: Rojo

Pasatiempo: Leer y escuchar música

RAMSÉS GONZÁLEZ

Desde niño vive para el Carnaval

Como un efecto de impronta, el Carnaval es para León Ramsés González Bañuelos un evento que desde la infancia se vive en su familia, a veces en primera fila, en otras desde las gradas, pero siempre con la conciencia de que es la fiesta más grande y para todo el pueblo, una celebración que ahora desea protagonizar.

“Tuve la vivencia, en mi infancia, que mis papás trabajaron con el señor Héctor Díaz Valdez, me tocó ver cómo llegaban aquellas enormes cajas de serpentinas y confeti que luego se usaban en los desfiles y, desde arriba de los carros, ir repartiéndole a la gente, saludándola y viviendo intensamente el Carnaval, así que es un evento que amo y del que quiero ser parte de su historia”, expone.

Dedicado al estilismo y la belleza desde hace muchos años, Ramsés reconoce que haberse animado a ser candidato, en gran medida fue por el apoyo de sus amigos, Lucy Velarde y Memo Osuna, así como de su familia, en especial de sus padres, que siempre lo han impulsado a luchar por sus sueños.

“Para mí, la familia es lo más importante, son mi refugio y sostén, siempre me han apoyado, yo los he apoyado. Yo soy el más chico de tres hermanos y nos distinguimos de ser una familia muy unida”, asume.

“Incluso, mis sobrinos también están involucrados con la campaña y eso me parece muy padre, porque vivimos de una manera muy especial mi candidatura”.

Su habilidad para socializar con las personas, su amor al prójimo y generosidad le han permitido a Ramsés desarrollar actividades de altruismo en beneficio de centros de rehabilitación contra adicciones, lo cual es muy gratificante, ya que en muchos casos son personas que sufren, además de la enfermedad de la adicción, del abandono de su familia y el rechazo social.

“Es muy bonito poder ayudar a las personas y más cuando se trata de gente que tiene problemas tan serios como son quienes están en un centro de rehabilitación; gracias a mi trabajo he tenido la oportunidad de realizar esta labor, yo atiendo a mis clientes a domicilio y de este modo la relación es más cercana y con un mayor cariño”, comparte.

En medio de la campaña por la corona de Rey de la Alegría, Ramsés reitera su postura sobre la familia y los amigos, que la vida es para vivirse y que todo es mejor cuando se comparte, por ello se ha formado toda una red de apoyo para ayudarlo a conseguir su meta.

“Así como cuando se acerca el Carnaval nos hablamos para ver cómo le vamos a hacer para ir a apartar el lugar para ver el desfile, quién va a llevar las sillas y dónde nos vemos, ahora nos ponemos de acuerdo para ir al Malecón a botear”, explica.

“Hacer actividades para recaudar fondos ha sido una experiencia muy padre porque la gente de veras que te expresa su cariño espontáneo, es más, hasta he terminado bailando no más por el gusto de encontrarnos”.

De llegar a obtener la corona, Ramsés desea que los mazatlecos lo recuerden como un soberano sensible, amable y altruista, que supo sumar para apoyar causas sociales, en especial a beneficio de grupos vulnerables de la población.

León Ramsés González Bañuelos

Edad: 41 años

Ocupación: Experto en belleza

Formación profesional: Carrera técnica

Padres: Lucía Isabel Bañuelos y Pablo González

Hermanos: Lucía y Pablo

Color de porra: Amarillo

Pasatiempo: Ciclismo y gimnasio, también recolecta ropa y despensa con sus amistades para llevarla a centros de rehabilitación contra las drogas.