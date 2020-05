¿Quiénes volverán a laborar y reabrirán las escuelas? Sólo son 11% de los municipios del país

Ciudad de México, 16 de mayo (SinEmbargo).- Llegó el momento en que algunos cuantos podrán salir de sus casas, ir a trabajar, a la escuela o al cine. 269 municipios, el 10.9 por ciento de la población, estarán autorizados para comenzar con la llamada “nueva realidad”.

Aunque hasta el momento se desconoce la lista definitiva de estas localidades, se prevé que del 14 al 17 de mayo, se inicie con una implantación de cercos sanitarios para la reactivación de estas zonas ubicadas en 15 estados, para que partir del 18 de mayo puedan llevar a cabo sus actividades escolares, de espacio público y laborales.

Los municipios están ubicados en el norte de Sonora, este y norte de Chihuahua, norte y centro de Tamaulipas, Nuevo León, Nayarit, el sur y sureste de Oaxaca y muy pocos en Puebla, Hidalgo, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Mérida y San Luis Potosí.

Luego vendrá la Etapa 2, que es la de reapertura general e inicia el 1 de junio. Para esta etapa se contempla que las empresas ya tengan elaborados protocolos sanitarios para el reinicio seguro de actividades, la capacitación de personal para seguridad en el ambiente laboral y la readecuación de espacios y procesos productivos, así como filtros de ingreso, sanitización e higiene del espacio laboral.

Para los municipios que aún están en Rojo/Máxima, que son 13 y que concentran 28 mil 232 casos de COVID-19 acumulados, sólo seguirán en operación las actividades esenciales, en las que se incluirán la minería, construcción y fabricación de equipo de transporte.

En Naranja/Alta, hay cuatro estados con 3 mil 526 casos acumulados, en los que se contempla la operación de actividades esenciales y reducida en no esenciales, con máximo cuidado a los trabajadores vulnerables.

En Amarillo/Media, las actividades serán acotadas en el espacio público y la actividad económica será plena. En esta situación están cuatro estados con un total de 2 mil 098 casos acumulados.

En Verde/Baja, se reanudarán las actividades escolares, sociales y de esparcimiento, así como todas las actividades económicas. En esta situación están 11 estados que en conjunto suman 4 mil 558 casos acumulados.

Este paso se dará luego de 51 días en que fue declarada la Jornada Nacional de Sana Distancia que se basó, principalmente, en el resguardo voluntario en los hogares y en la cancelación de toda actividad no esencial. De acuerdo con el Secretario de Salud (SSa), Jorge Alcocer Varela, el país en la parte crítica de la pandemia, pero se podrá evitar un rebrote en los contagios “siempre y cuando sigamos cumpliendo con las recomendaciones de guardar la sana distancia”.

EL SEMÁFORO SEMANAL

La Secretaria de Economía (SE), Graciela Márquez Colín, explicó el pasado miércoles que el 1 de junio entrará en marcha el sistema de semáforo por regiones para la reactividad de actividades sociales, económicas y educativas.

En la etapa 1, saldrán los municipios que no tienen contagio y no tienen vecindad con contagio en los que habrá una implementación de cercos sanitarios para proteger a estos municipios.

Agregó que en estos municipios que no tienen contagio van a arrancar sus actividades y van a estar monitoreadas y acompañadas de jornadas de salud para mantener su condición de municipios sin contagio.

El Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, dijo en su conferencia vespertina del miércoles: “¿Qué vamos a necesitar modificar para tener una condición segura en términos de la pandemia de COVID? Algunos parámetros de importancia. ¿Se acabará la epidemia? No. ¿Hay riesgo de reemergencia? Sí. ¿Hay garantía de que sí abrimos las actividades públicas ya no va a reemerger, ya no va a haber nuevos brotes? No. Y esta es la perspectiva que tienen todos los países del mundo, todos los estados nacionales de este planeta. ¿Por qué razón? Porque vivimos en una condición de incertidumbre”.

Ese es el contexto en el que abrirán los municipios.

López-Gatell recalcó que la epidemia no se comporta de manera uniforme en todo el país y se comporta en pequeños parches o no tan pequeños como el de la Ciudad de México que tiene dos terceras partes de los casos que tiene el país y habita casi la cuarta parte de la población mexicana.

A diferencia de algunas ciudades como Tijuana, Culiacán, Villahermosa, Cancún que ya pasaron el pico epidémico, ya están en una fase de descenso y ya están reduciendo el número diario de casos.

Sin embargo, agregó, eso no quiere decir que se acabó la epidemia, “cuando pasamos el pico, nos falta la otra mitad de la epidemia, mitad para subir, mitad para bajar y no necesariamente es simétrico, se puede bajar un poco más lento, de hecho habitualmente ocurre que el tiempo de subida”.

Recalcó que estas nuevas medidas, dentro de la Fase 3, no quieren decir que deben relajarse las medidas de sana distancia, porque si se relajan y se empiezan a abrir empresas, comercios, parques, jardines y demás espacios de recreación o abrir escuelas, “irremediablemente lo que va a ocurrir es que resurja, remerja la epidemia en el sitio que haga eso. Entonces, de momento, hasta al 30 de mayo siguen vigentes las acciones que se resumen en quédate en casa”.

La salida de la cuarentena por la COVID-19 o conclusión de las acciones de confinamiento no podrá ser uniforme u homologada en todo el país, pues la transmisión del virus continuará de manera “regionalizada y diferenciada” al menos dos años después de la primera oleada de contagios, alertó el doctor Alejandro Macías Hernández en entrevista con SinEmbargo, especialista en Medicina Interna e Infectología y quien fue el comisionado especial para la atención de la influenza H1N1 en México.

“Yo creo que algunos lugares que tengan poca actividad de contagios en este momento, podrán tener una actividad intensa después, porque así es. Esto brinca en distintas zonas y en distintos momentos”, dijo el también profesor titular de Universidad de Guanajuato.

Además, la transmisión de COVID-19 continuará por al menos unos dos años, pero ésta será de manera regionalizada y diferenciada, explicó el especialista.

El 1 de mayo, Hugo López-Gatell anunció que con los datos disponibles se pudo observar ya que Guadalajara y Monterrey habían estabilizado los casos de la enfermedad COVID-19, pero en el Valle de México (Ciudad de México y Estado de México en particular) siguen aumentando a un ritmo mayor.

En este sentido, la Ciudad de México adoptará el modelo semáforo que el Gobierno de México para la reactivación económica del país y será presentado la siguiente semana, informó la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo.

La Mandataria capitalina explicó que el mecanismo que presentó este miércoles el Presidente Andrés Manuel López Obrador se está adaptando, en coordinación con las autoridades del Estado de México, para establecer el plan de reactivación para la Zona Metropolitana del Valle (ZMVM) de México, que es la que mayor número de contagios por coronavirus registra en el país debido a su densidad poblacional.

Aseguró que las actividades de la Ciudad de México no podrán reabrir si sigue creciendo el número de personas hospitalizadas por la COVID-19, de acuerdo con los indicadores que establece el mecanismo de semáforo.

“Estos indicadores están por proporcionarlos a todos los gobernadores, para que podamos aterrizar los indicadores para la Ciudad de México. Para pasar de rojo a anaranjado tienen que cumplirse que comience una disminución en el número de personas hospitalizadas”, abundó.