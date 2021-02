Quiere Alberto Kousuke de la Herrán Arita llevar una visión científica al Congreso del Estado

El activista de 35 años se registró como precandidato de Morena por el Distrito 13, señala que faltan perfiles científicos en la cámara local y se dijo preparado para ayudar a la ciudadanía desde el Poder Legislativo

Antonio Olazábal

08/02/2021 | 10:52 AM

CULIACÁN._ Con el objetivo de llevar una visión científica al Congreso del Estado, Alberto Kousuke de la Herrán Arita se registró como precandidato de Morena por el Distrito 13.

El activista de 35 años señaló que su preparación académica, así como su juventud, son sus principales cartas para poder hacerse de esta candidatura para ir por un lugar en la cámara local.

Para el médico con postdoctorado en Neuroinmunología hacen falta perfiles científicos en el Congreso del Estado, y eso es algo que él puede aportar con su experiencia y activismo.

“Considero que soy relativamente joven...es decir esto me permite conocer ambos puntos de vista (de la gente joven y gente adulta) y lo más importante es toda la actividad de activismo social que he desarrollado considero que la gente me conoce, que uno busca mejorar las condiciones de aquí de los sinaloenses”, manifestó.

“Lo que yo considero aporto más en este caso es una visión científica, aplicar el método científico en la toma de decisiones legislativas. Por ejemplo, existen diferentes comisiones en el Congreso del Estado, unas de ellas tienen que ver con Salud y Ciencia y Tecnología, y considero que debería de haber alguien con el perfil en esas comisiones”, añadió.

De la Herrán Arita indicó que desde el activismo social ha buscado aportar lo necesario para hacer los cambios que requiere Sinaloa, pero es en el Congreso del Estado, donde realmente se pueden concretar los proyectos que él quiere para la entidad.

“Habiendo estado involucrado en el activismo social uno se da cuenta que es muy bonito estar en proyectos que están buscando mejorar las condiciones de vida de la sociedad, pero la realidad es que estos esfuerzos tendrían más impacto si uno estuviera formando parte del cuerpo legislativo”, detalló.

El profesor investigador de la Facultad de Medicina de la UAS contenderá con otros aspirantes a ocupar la candidatura por el Distrito 13 mediante una encuesta dentro de Morena, de ser elegido por la militancia iría contra Érika Sánchez, actualmente Diputada federal del PRI, quien está registrada como precandidata en ese distrito representando la coalición Va por Sinaloa, del PRI, PAN y PRD.

El médico subrayó que busca llegar con Morena al Congreso del Estado porque es con el partido con el que más comulga, y que siente que realmente busca dar un cambio en la vida de los mexicanos.

“De hecho es con Morena con quien comparto más ideología, es decir, los principios de Morena, la mayoría de los actores y actrices políticos de Morena, son con los que más comparto ideales, y de alguna manera son los más congruentes con los que estamos queriendo lograr, que es mejorar la calidad de vida de todos los mexicanos”, recalcó.