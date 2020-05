MÚSICA

Quiere Domenica ser el 'soundtrack' de su vida

La hija del reconocido compositor Fato, se abre paso en la música con el sencillo Te amo, te extraño

Leopoldo Medina

Con la misión de convertirse en el soundtrack de su propia película, la cantante juvenil Domenica toma su inspiración musical en los aprendizajes que las experiencias vividas le dejan.

Después de haber terminado una relación sentimental, decidió capitalizar sus sentimientos creando un nuevo material titulado Te amo, te extraño, que está lanzando actualmente como balada pop, aunque lo escribió hace seis años.

Vía telefónica desde la Ciudad de México, la intérprete y compositora destacó que a pesar del encierro por la contingencia sanitaria se encuentra bien, y aprovechando el tiempo al máximo para crear más música, componer más canciones, las cuales espera compartir en sus redes sociales.

"Todo esto ha sido muy difícil, pero trato de tener la cabeza ocupada, escribiendo, haciendo música, enfocándome en mi próxima producción, subiendo cosas a mis redes para que el público sepa que aún en cuarentena estamos trabajando".

A sus 23 años, la hija del reconocido compositor mexicano Enrique Guzmán Yáñez, mejor conocido como “Fato”, sobresale por tener un talento real y sólido para desarrollarse con versatilidad en géneros como el pop, bachata, regional mexicano, ritmos latinos y urbano.

"Siempre he sido muy intensa en mis emociones, por no decir dramática, y con Te amo, te extraño, mi nuevo sencillo, quise reflejar eso, plasmando en este tema las cosas que he vivido dentro de una relación, como lo difícil de pasar por una ruptura amorosa".

Domenica compartió que, aunque el tema lo escribió hace seis años, decidió lanzarlo hasta ahora, porque en aquel tiempo se encontraba en la promoción del que fue su primer disco homónimo, y seguía buscando el sonido ideal para lanzar este tema, además deseaba ganar más experiencia en el medio.

"Te amo, te extraño, es una balada que sale un poco de lo normal, con tintes dramáticos, que incluso pudiera servir como tema para una película fusionando en ella otros géneros. Tratar de mejorarla y de encontrar el sonido ideal lo cuidé mucho antes de lanzar el tema al público”.

La joven compartió su alegría con el resultado de esta melodía que ha superado las expectativas.

"Fue producida por Lex Ojeda, y el video oficial estuvo a cargo de Susana Cabello y Fernando Pérez Gil, ya está en YouTube con más de 65 mil reproducciones hasta el momento".

Este tema formará parte de su segunda producción, de la que estará lanzando sencillo por sencillo en las distintas plataformas para que su público se vaya familiarizando con su estilo, hasta reunir todos los temas en un disco.

"Sé que hoy en día las plataformas digitales son el boom para compartir tu música, pero yo creo que nada se compara con tener el disco en físico, ver todo el arte, las letras, y poder palparlo es la mejor experiencia que un artista puede tener, así como los seguidores".

Domenica destacó que a cinco años de haberse lanzado de manera profesional en la música, la experiencia ha sido positiva y enriquecedora porque hace lo que más ama: cantar.

"Sé que me falta mucho camino por recorrer, pero estoy muy orgullosa de lo que hasta hoy, a mi corta edad, he podido conseguir, como haber grabado el tema Corazón, que lleva más de 30 millones de reproducciones, en mi camino he recibido muchas cosas buenas".

La artista aseguró tener muy claro su objetivo en la música, ofrecer una propuesta llena de originalidad, transmitir todo lo que es a través de ella, llevar un mensaje de amor, de cosas positivas más en este momento que se está viviendo una crisis a nivel mundial.

Y si bien han llegado cosas buenas en su corta carrera y es la hija de Fato, no ha sido del todo fácil abrirse paso en este gremio.

"Hay gente piensa que sólo estoy jugando a ser artista, o que tengo el camino fácil por la ayuda de mi padre", dijo.

"Mi papá me ha protegido mucho, y algo que le agradezco mucho es que me ha permitido ser la artista y la persona que quiero ser, y a pesar de que ha sido complicado, no cambiaría nada de las cosas que he vivido a lo largo de estos primeros cinco años dentro de la música, porque sólo así se forja un buen artista".

Domenica aseguró que siempre seguirá los consejos de su padre, de quien ha aprendido su paciencia, respeto por su carrera, entrega y sobre todo la pasión por la música.

PROYECTOS

Después de la cuarentena, Domenica retomará su gira de promoción por el país, además planea preparar todo para su siguiente sencillo, así como grabar nuevos videos musicales y contenido para sus redes sociales.

REDES SOCIALES

Facebook: Domenica

Instagram: soydmnk

Twitter: SoyDMNK

YouTube: Domenica