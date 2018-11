IMPUESTOS

Quiere Estrada Ferreiro que los Tomateros paguen impuestos

El Alcalde de Culiacán señaló que cada juego que el equipo sinaloense tenga en Culiacán, debería de pagar el 8 por ciento del boletaje

Antonio Olazábal

Jesús Estrada Ferreiro buscará que el ocho por ciento de lo que se recaude en las entradas para ver a los Tomateros de Culiacán se vayan a impuestos para el Ayuntamiento.

El Alcalde de Culiacán comentó que por un acuerdo que firmaron en la administración de Aarón Rivas Loaiza cuando fue Presidente de Culiacán, actualmente el club no paga impuestos por el concepto de entradas en cada juego.

"El ocho por ciento de impuestos sobre las entradas que haya en el estadio deben de pagar. Hay un convenio que se hizo en aquel tiempo (la razón por la que no pagan), que lo firmó Aarón Rivas y la empresa", explicó.

El Alcalde mencionó que desde que aspira a puestos públicos ha luchado porque se paguen impuestos por el uso del Estadio de beisbol.

"Yo peleaba en el convenio para que pagaran impuestos, pero una parte del grupo que yo encabezaba prácticamente, eran un poco radicales y no querían estadios, y cuando negociamos se hiciera de nuevo para que pagaran impuestos, y para que los impuestos pagados se fueran como becas a los niños de Culiacán, por 30 años, que era un logro mío prácticamente porque yo lo pedí, mis compañeritos dijeron no, todo o nada, no queremos estadio", recordó.

Estrada Ferreiro detalló que el Ayuntamiento requiere de esos recursos para hacer obra pública, ya que los recursos con los que cuenta la administración no son suficientes para solventar todas las necesidades del Municipio.

"Yo quisiera que fuera el año que entra cabrón, que paguen (habla de la prontitud con la que busca que paguen impuestos), es que no es justo lo que está pasando... ese dinero son impuestos, los impuestos son del pueblo a mí no me deben en lo particular, si pagaron o no pagaron, pero no tenemos dinero para obra y servicios para la gente si no recibimos los impuestos que deben de pagar los empresarios", subrayó.