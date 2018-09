CINE

Quiere Marco Castillo Rodríguez contar historias

El realizador sinaloense que con La ciudad de unos cuantos ganó el primer lugar en la Muestra Internacional de Cine y Movilidad, comparte su experiencia en este documental de Mapasin

Nelly Sánchez

Que el documental La ciudad de unos cuantos del que dirigió la fotografía haya ganado el primer lugar en la categoría Cortometraje de la Muestra Internacional de Cine y Movilidad y se vaya a exhibir en la Cineteca Nacional es para Marco Alejandro Castillo Rodríguez un orgullo.

Sin embargo, más allá de la fama o del prestigio, lo que a él le interesa es contar historias.

"Realmente el porqué de que yo me levanto todas las mañanas es porque quiero contar una historia, así sea con una canción, de manera escrita, con mis amigos, en un restaurante o café, quiero contar historias, por eso tomo fotografías, empecé así a contar historias", dice.

El documental expone el riesgo al que se enfrentan peatones y ciclistas en las calles de esta ciudad, que actualmente ocupa el tercer lugar nacional en muertes derivadas por accidentes viales, y el cuarto en heridos por hechos de tránsito.

La idea de este trabajo se la compartió Ángel González, director de Mapasin, quien se le acercó como realizador de productos audiovisuales y les platicó el proyecto.

"Yo dije que sí porque me lo explicó con una pasión increíble sobre las propuestas de urbanismo, eso fue hace dos meses, el jueves estábamos tomando un café y el martes ya estábamos grabando", comparte.

La ciudad de unos cuantos se llama así porque se dieron cuenta que en realidad las ciudades no están diseñadas para todos.

"En este documental hay un entrevistado al que le amputaron una pierna y tiene muchos problemas, no puede cruzar una calle a gusto, con su prótesis, porque camina tan lento que no alcanza el tiempo y los autos no respetan no puede subirse a un autobús, no puede cruzar muchas zonas en la ciudad de Culiacán", advierte.

"Imaginemos a una persona con problemas visuales, en la Ciudad de México la gente debe usar metro, trolebús... Entonces, la ciudad no está diseñada para todos, es de unos cuantos".

Originario de Culiacán, Castillo Rodríguez quería ser músico cuando era niño. Creció, aprendió a tocar la guitarra, después le vino el gusto por la fotografía. Pero siempre soñó con viajar, hacer fotografía y dirigir cortometrajes.

Y buscando concretar ese sueño, partió a la Ciudad de México, en julio de 2017.

"Empecé a preguntar a todos mis amigos de Culiacán si tenían algún conocido en México, me pasaron muchos contactos y actualmente estoy de asistente de un fotógrafo y de oyente en unas clases de cinematografía", dice.

Además, estudia la licenciatura en Periodismo, en modalidad online, en la Universidad Latinoamericana.

Ha sido asistente de dirección en algunas filmaciones, pero La ciudad de unos cuantos es el primer documental que dirige y del que planeó cada toma que se hizo.

"Me vine a México porque aquí están las grandes producciones, siempre quise dejar una pequeña huella, hacer algo para la ciudad, y siento que este cortometraje significa eso para mí", asegura.

"Y este corto ganó, estuvo increíble y nos van a proyectar en varias salas de la ciudad de México, así como en la Cineteca Nacional, ese era uno de mis sueños y se va a cumplir el 22 de este mes".

Y mientras se llega ese día, que será la premiación, están armando una carpeta de producción para hacer el proyecto un poco más grande.

"Obtuvimos el primer lugar pero también tenemos la responsabilidad de que ese día todos nos van a estar viendo y en ese momento nosotros podemos generar otro contenido más padre, que abarque más del cortometraje y difundir nuevos proyectos no solo en Culiacán sino de la ciudad de México y otras ciudades, difundir cosas que los jóvenes están haciendo y las que podemos hacer nosotros como ciudadanos".

Con La ciudad de unos cuantos, Marco Alejandro siente que está aportando un granito de arena en la concientización, pero al hacerlo, reconoce, también le dejó enseñanzas.

"Yo quise retratar Culiacán de una manera diferente, porque nosotros como culichis siempre caminamos por las mismas partes, por la Obregón, por Catedral, pero no nos damos cuenta que dos cuadras adentro, por Rubí, ya es un caos vial, hay mucha basura, contaminación, obstáculos, contaminación auditiva".

Y como realizador, el documental le dejó nuevos hábitos.

"Todos los días en la Ciudad de México o en cualquier ciudad ya no me cruzo a la mitad de la calle, me espero siempre a la esquina, siempre les comento a mis compañeros si voy con alguien, respeto a los ciclistas, esos pequeños detalles siento que me dejó mi documental: responsabilidad como ciudadano, y como realizador responsabilidad de difundir hacer más adelante más atractivas estas propuestas".

Después de la proyección del documental en la Cineteca Nacional, buscarán patrocinadores para seguirlo difundiendo.

"Y si se puede, buscar una coproductora y subirlo a Netflix, o festivalearlo en Morelia, Guadalajara y cualquier otro que tenga la categoría de documental".

FRASE

"Para mí, como creador, esto es muy importante, porque ser director de fotografía en la Ciudad de México, es algo que te toma años lograr, no solo crear contenidos sino crearte prestigio, para que todos vean que tienes capacidad de hacer cosas con contenido, pero más que prestigio lo que me interesa es que todos conozcan este tipo de historias".

PARA SABER

Después de la premiación y su exhibición en la Cineteca Nacional el 22 de septiembre, buscarán espacios para proyectarlo, en las Universidades de Culiacán para que la mayoría de los jóvenes lo vean.