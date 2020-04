Quieren contar los muertos, es temporada de zopilotes; crisis será pasajera; cuidaremos empleos: AMLO

El jefe del Ejecutivo Federal afirmó que se dará prioridad a cuidar los empleos durante la crisis sanitaria y económica por el Covid-19, y que dicho tema se incluirá en el plan de reactivación económica que anunciará el domingo

Carlos Álvarez

MÉXICO_ El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se dará prioridad a cuidar los empleos durante la crisis sanitaria y económica por el coronavirus Covid-19, y que dicho tema se incluirá en el plan de reactivación económica que anunciará el próximo domingo 5 de abril, además de los de bienestar y salud.

Además, el titular del Poder Ejecutivo Federal indicó durante su conferencia de prensa matutina de este jueves, que la crisis sanitaria y económica por el coronavirus en el país será pasajera y no significa una debacle, ya que dijo, el pueblo puede enfrentar la adversidad.

"Vamos nosotros precisamente a dar énfasis en el empleo, el domingo es salud, bienestar y empleo, o sea es básico lo del empleo, pero van a ver cuántos empleos vamos a crear [...] Por eso digo que la recuperación económica se va a lograr pronto", indicó el mandatario nacional.

El miércoles, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) recortó su expectativa de crecimiento para 2020 de un rango de 1.5 a 2.5 por ciento a entre -3.9 y 0.1 por ciento, según los Pre Criterios de Política Económica 2021. Sin embargo, el político tabasqueño dijo que no coincide con dicha postura, debido a que las "variables están alteradas".

"Por eso les digo que esperemos, que no nos dejemos apantallar, porque hay toda una avalancha de recomendaciones, es como si yo me pusiera nervioso por lo que dicen los columnistas, los articulistas, los comentaristas de radio, de televisión, pues no podría yo hacer nada, gobernar, pero no, uno tiene que tener aplomo, cabeza corazón y aplomo", expresó.

"Quiero primero darle confianza, seguridad al pueblo de México de que se trata de una situación pasajera. Si quisiéramos ser más profundos diría una crisis transitoria de salud pública incluida también en lo económico, crisis transitoria", dijo López Obrador.

"Esto significa que vamos a salir pronto, que no es una debacle, que son mucho más nuestras fortalezas que nuestras debilidades o flaquezas, es mucho pueblo y es mucha cultura la del pueblo de México como para no poder enfrentar esta adversidad, el pueblo es mucha pieza, el pueblo de México es extraordinario y es indudable la grandeza de México", señaló.

"Decirles a quienes nos están viendo, que nos escuchan, que nos estamos preparando para enfrentar la epidemia en el peor momento, esto es, el contar con los hospitales, las camas, los equipos para atender a enfermo., Estamos dedicados de tiempo completo, esa es la prioridad del gobierno en estos momentos prepararnos para que no nos falten camas, ventiladores y podamos atender a los infectados graves", afirmó.

"Tenemos proyecciones de lo que se necesita, vamos bien en ese propósito, la prensa amarillista, nuestros adversarios que todavía no ayudan porque los domina el odio, quieren que digamos cuántos muertos", abundó el presidente.

"He estado viendo el mensaje de una periodista pidiendo que digamos cuántos muertos van a haber, esto me hace pensar y es posible decir que estamos también viviendo en temporada de zopilotes, ojalá que esa actitud cambie y que no nos importe lo que estén haciendo en otros países", insistió

López Obrador expresó su agradecimiento al pueblo de México por acatar las medidas de permanecer en casa y llamó a seguir atendiendo las recomendaciones de los técnicos, médicos y especialistas.

"Quiero agradecer mucho al pueblo y esta es una prueba de nuestra fortaleza cultural, social, política, quiero agradecer porque se están cumpliendo las medidas que se establecieron para evitar mayores contagios. Se está portando la gente al 100, se está demostrando que el pueblo de México es un pueblo consciente, no es un pueblo irresponsable, indolente", puntualizó.