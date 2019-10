Surge Culiacán valiente

Quieren demostrar que la paz se mantiene en Sinaloa

La marcha sería por la zona donde se originó el enfrentamiento; el próximo domingo a las 16:00 horas colectivos invitan a caminar desde el estadio de los Dorados al asta bandera del Parque de las Riberas

Antonio Olazábal

CULIACÁN.- Con la intención de dejar en claro que todos los espacios públicos son para la ciudadanía de Culiacán, organizaciones de la sociedad civil convocaron a la marcha 'Culiacán Valiente', misma que partirá desde el Estadio de los Dorados a las 16:00 horas al asta bandera ubicada en el Parque de las Riberas.

Gran parte de esta marcha se realizará por el Bulevar Enrique Sánchez Alonso, vialidad donde inició el enfrentamiento a balazos entre civiles armados y fuerzas de seguridad pública federal, esto con la intención de demostrar que todo Culiacán es de sus habitantes, los que no portan armas.

“Todo nació con el objetivo de transmitir un mensaje de paz, es un mensaje para convocar a una marcha el próximo domingo 27, con el objetivo de apropiarnos del espacio público que fue vulnerado ese jueves negro, surge como el impulso de varios jóvenes ciudadanos”, mencionó jorge, uno de los organizadores.

“Estamos convocando el próximo domingo a las cuatro de la tarde, en el estacionamiento de los dorados, para cruzar, caminar, toda la zona del Sánchez Alonso y terminar en el asta bandera ahí en el Parque de las Riberas. Simbólicamente escogimos el Sánchez Alonso porque fue el epicentro del conflicto y es un mensaje de unión”, agregó.

Mayela, también parte de los organizadores, afirmó que esta marcha no es contra nadie en particular, sólo se busca dejar en claro que Culiacán le pertenece a los ciudadanos, a los que se levantan temprano para ir a la escuela, a quienes ayudaron a salvaguardar personas el día de la balacera, ese es el tipo valentía que se busca exaltar en esta marcha.

“La idea es por un lado hacer evidente que estamos en descontento, que no queremos que esto vuelva a ocurrir, que las calles son nuestras, que esta manifestación no es ni contra el narco ni contra el Gobierno, pero sí dejar claro por un lado que, no tenemos miedo, y por el otro lado que esperamos que esto no vuelva a pasar”, expresó.

“La ciudad es de los valientes, y los valientes son los que no portan armas...esto no es ni contra el Gobierno, ni contra el narco, y apropiarnos del discurso del valiente... el valiente es el que hospedó a un desconocido el que auxilió a un desconocido, el valientes es el que vive aquí”, añadió.

Al llegar a la asta bandera del Parque de las Riberas se llevará a cabo un festival artístico cultural, se le brindará ayuda psicológica a quienes así lo deseen, y habrá también eventos musicales.

“El discurso de la valentía bien intencionada, bien dirigida, de que el valiente es esa persona que se despierta día a día a trabajar y a estudiar, el empresario, toda la ciudad y que la ciudad nos pertenece...este es un mensaje de paz que va a terminar en un festival artístico cultural en las Riberas”, expresó jorge.