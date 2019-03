Â¿Quieren que le conteste? AMLO consulta en un acto pÃºblico si le responde a Trump,Piden que noâ€¦

¿Quieren que le conteste? AMLO consulta en un acto público si le responde a Trump,Piden que no…

López Obrador recalcó esta tarde que los mexicanos ya no están migrando a Estados Unidos y que pronto ya ninguno lo hará.

Y añadió: “a ver cómo le van a hacer” los vecinos del norte. Consideró que los centroamericanos están viajando a Estados Unidos para “buscarse la vida” porque en sus países no hay oportunidades y citó al ex Presidente de EU, Franklin Roosevelt, quien decía que hay cuatro libertades: la de expresión; de creencia; de manifestación de las ideas; y el derecho a vivir libre de miserias.

Ciudad de México, 29 de marzo (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador consultó este viernes, en un acto público en Poza Rica, Veracruz, a la población ahí presente sobre cómo proceder ante las declaraciones contra México de su homólogo estadounidense Donald Trump. “¿Quieren ustedes que yo le conteste?”, preguntó. La gente le respondió que no.

Aseguró que México ayudará a Estados Unidos con el problema de la migración y que ya le ha dicho al vecino del norte que la solución es que haya empleos en México y Centroamérica.

“¿Verdad que debemos llevar buenas relaciones con el Gobierno del Presidente Donald Trump?”, insistió. El público respondió que sí.

En Poza Rica, Veracruz, le consulté a mis asesores y verdaderos expertos en materia de política exterior. Miren lo que sabiamente me recomendaron los de mi "Think Tank". pic.twitter.com/aFtlHul0CU — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 29 de marzo de 2019

Luego pidió que la gente que pensara que le debe contestar a Trump levantara la mano, y luego lo hiciera quienes pensaban que no; la mayoría la alzó por el no. López Onrador destacó que el pueblo es sabio.

LOS MEXICANOS YA NO ESTÁN MIGRANDO

Esta tarde, López Obrador recalcó que los mexicanos ya no están migrando a Estados Unidos y que pronto ya ninguno lo hará. Añadió, “a ver cómo le van a hacer” los vecinos del norte. Sin embargo reiteró que no se peleará con el mandatario estadounidense, Donald Trump, e incluso consultó a la población reunida en el mitin si debía responderle a su homólogo. La gente dijo: no.

“Ahora hay un diferendo, hay una polémica porque están pasando hermanos centroamericanos a Estados Unidos, ya los mexicanos ya se están quedando en el país. Y van a ver, en poco tiempo, ya no va a ir nadie a Estados Unidos a trabajar, a ver cómo le van a hacer allá, porque aquí va a haber trabajo y buenos salarios”, dijo López Obrador durante la entrega de Programas de Bienestar en Poza Rica, Veracruz.

Y destacó que el salario mínimo ya aumentó un 16 por ciento en el país.

El Presidente Trump amenazó este viernes con cerrar la próxima semana la frontera de Estados Unidos con México, o grandes secciones de ella (un paso potencialmente drástico que afectaría a las economías de ambas naciones), si el Gobierno de AMLO no detiene inmediatamente la migración ilegal. “Podría significar todo el comercio con México”, dijo Trump luego de que los periodistas en Florida le preguntaron.

“La vamos a cerrar por mucho tiempo. No estoy bromeando”, recalcó.

Trump ya ha amenazado con cerrar la frontera –incluso en un mitin en Grand Rapids, Michigan, el jueves por la noche– pero esta vez fue diferente, ya que dio una fecha.

La Casa Blanca no respondió por el momento a las preguntas sobre si su posible decisión se aplicaría a los viajes comerciales y aéreos, pero un cierre sustancial podría tener un impacto especialmente fuerte en las comunidades transfronterizas y en ambas naciones.

Trump hizo sus declaraciones un día después de que el Presidente López Obrador dijera que su país estaba haciendo su parte para combatir el contrabando de migrantes.

López Obrador dijo en su conferencia matutina que no se engancharía con el tema. “Zafo”, señaló. Sin embargo, esta tarde comentó que los centroamericanos están viajando a Estados Unidos para “buscarse la vida” porque en sus países no hay oportunidades.

“Ahora hay esta polémica porque en Centroamérica no hay opciones no hay alternativa y la gente se echa a andar a buscarse la vida, son derechos humanos, el derecho a vivir libre de miseria por eso no se puede condenar la migración”, dijo.

López Obrador citó a Franklin Roosevelt, quien decía que hay cuatro libertades: la de expresión; de creencia; de manifestación de las ideas; y el derecho a vivir libre de miserias.

“Ese gran Presidente, ahora los centroamericanos pasan por nuestro territorio y el Presidente de Estados Unidos tienen su manera de ver las cosas, yo quiero aprovechar aquí en Poza Rica para dejar de manifiesto que no nos vamos a pelear con el Gobierno de Estados Unidos. Amor y paz.

El Canciller mexicano, Marcelo Ebrard, también respondió a las declaraciones de Trump y dijo “México no actúa con base en amenazas”.

“México no actúa con base en amenazas. Somos un gran vecino. Díganlo si no al millón y medio de estadounidenses que eligieron a nuestro país como hogar, la más grande comunidad de ese origen fuera de EU Para ellos también somos el mejor vecino que pudieron tener”, escribió Ebrard en su cuenta de Twitter.