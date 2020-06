Quieren que me declare culpable por delitos que no cometí, asegura líder obrera detenida

Aquí, privada de mi libertad ilegalmente, me tiene el Gobernador a solicitud de los charros y los líderes empresariales, valiéndose de jueces a su servicio, denunció

Sinembargo.MX

Ciudad de México.— Susana Prieto Terrazas, abogada defensora de los derechos de los obreros, detenida el 9 de junio en Matamoros, envió una carta, donde aseguró que no se rendirá jamás y que no aceptará los cargos que se le imputan.

“No me rendiré jamás. Me dieron su recado: Yo no soy de Matamoros… Matamoros es mío. Gracias. Arrancándome a la mala de Matamoros, desenraizándome, es como pudieron separarnos”, comenzó en la carta compartida en su perfil de Facebook.

Posteriormente, la litigante Prieto Terrazas se dirigió a los obreros señalando que “si la lucha descansa, no avanza” y aseguró que no dejará de luchar.

“Aquí, privada de mi libertad ilegalmente, me tiene el Gobernador a solicitud de los charros y los líderes empresariales, valiéndose de jueces a su servicio”, denunció la defensora por los derechos obreros.

Prieto Terrazas dio a conocer que las autoridades quieren que se declare culpable de delitos que no cometió, sin embargo, afirmó que la “dignidad, honorabilidad, entereza y orgullo, no se venden”.

“Quieren que me declare culpable de delitos que no cometí, pero la dignidad, honorabilidad, entereza y orgullo, no se venden”, detalló la litigante.

“Jamás me declararé culpable. Demostraré mi inocencia y la infamia de mis detractores. Los amo”, concluyó.

DECENAS PIDEN JUSTICIA

Alrededor de 170 académicos, activistas y trabajadores de la cultura y de las artes firmaron una carta dirigida al Presidente López Obrador al Gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza De Vaca; y a Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, para denunciar que la detención y vinculación a proceso de la defensora fue arbitraria, por lo que pidieron su libertad inmediata y que se investigue y sancione a los perpetradores de las violaciones a los derechos humanos de la defensora.

Las y los firmantes pidieron que se garanticen las medidas de seguridad necesarias para la protección de la abogada, tanto en su detención como en su liberación.

“La Lic. Prieto Terrazas ha sido defensora de derechos humanos y laborales de los trabajadores, en especial de los que laboran en las empresas maquiladoras, ayudando a la mejora de sus condiciones de trabajo. Por lo anterior, ha sido perseguida y amenazada. Este hostigamiento ha incrementado en las últimas fechas debido a su denuncia de las empresas maquiladoras que están obligando a sus trabajadores a regresar a sus puestos de trabajo en condiciones adversas, en el contexto de la pandemia del Covid-19 por la que atravesamos actualmente en el país”, expusieron.

La abogada es investigada por delitos de motín, amenazas y coacción.