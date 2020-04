¿Quieres ver gratis cine nacional e internacional, y muchas series? Estas plataformas ofrecen joyas

14/04/2020 | 09:27 AM

MÉXICO._ Desde que las autoridades sanitarias en México recomendaron quedarse en casa para evitar ser contagiados por el Covid-19, muchas personas han buscado formas de entretenimiento desde su hogar y, claro, las plataformas de streaming representan una excelente opción.

A lo largo de estas semanas en confinamiento, han incluso surgido varias propuestas que destacan títulos del cine nacional de todas las épocas, y lo mejor es que son de acceso gratuito a comparación de las plataformas más conocidas de suscripción por pago.

Si los contenidos que te ofrecen las plataformas de streaming de siempre no te convencen o ya no te son suficientes, lo que ofrecen estas otras opciones seguro te atrapará, pues contienen verdaderas joyas del cine en México.

FIC DE MORELIA

#FICMPresenta en línea forma parte de los trabajos que el FICM realiza, desde el ámbito cultural, ante la contingencia por COVID-19. ¡Cada dos semanas podrás disfrutar de un nuevo ciclo de ganadores del festival!#QuédateEnCasa 🎬👉 [ https://t.co/wI0GGQk7dM ] pic.twitter.com/UmjDOasEez — Morelia Film Fest (@FICM) April 7, 2020

El Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) ofrece una selección de películas de ficción, documentales y cortometrajes para disfrutar durante el confinamiento con los filmes ganadores de sus ediciones pasadas.

Actualmente están disponibles Yo (Matías Meyer), El placer es mío (Elisa Miller), Los reyes del pueblo que no existe (Betzabé García), El hombre que vio demasiado (Trisha Ziff), Bosnian Dream (Sergio Flores), y próximamente estarán listas:

– El vigilante, de Diego Ros

– Bellas de noche, de María José Cuevas

– Tempestad, de Tatiana Huezo

– Verde, de Alonso Ruizpalacios

– Juan Perros, de Rodrigo Ímaz

– Ayer maravilla fui, de Gabriel Mariño

– Regreso al origen, de María José Glender

– Relato familiar, de Sumie García

– Cerulia, de Sofía Carrillo

¿Cómo puedo ver los filmes?

A través de la página del Festival, dirigido y fundado por Daniela Michel, tendrás disponibles cada dos semanas un nuevo ciclo de ganadores.

Sólo debes entrara a: https://moreliafilmfest.com/cine-en-linea/ y elegir la cinta que gustes.

FILMINLATINO – CINEMA.MX

✨🎞️Queremos saber cuál es la película del catálogo que verías una y otra vez.🤔👀 ¡Coméntanos tu favorita!#ContigoEnLaDistancia con el canal #CinemaMX 🎬https://t.co/0MLFvO4YZe pic.twitter.com/1rEdEpBaQu — filminlatino (@filminlatino) April 13, 2020

La Secretaría de Cultura, a través del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine) y junto a la plataforma FilminLatino, han puesto a disponibilidad más de 200 películas mexicanas de forma gratuita por tiempo limitado para disfrutar dentro de esta cuarentena.

Las cintas como Amores perros (Alejandro González Iñárritu), Carmín tropical (Rigoberto Perezcano), Nicotina (Hugo Rodríguez), Un lugar sin límites (Arturo Ripstein), El lugar más pequeño (Tatiana Huezo), Las oscuras primaveras (Ernesto Contreras), Resurrección (Eugenio Polgovxky), Todo el poder (Fernando Sariñana), Arráncame la vida (Roberto Sneider), entre muchas otras están al alcance de un clic.

¿Cómo puedo ver los filmes?

1: Las películas se encuentran disponibles dentro del canal CINEMA.MX de la plataforma FilminLatino, para tener acceso puedes descargar la app o entrar a la página: https://www.filminlatino.mx/canal/cinemamx

2. Dale clic en el botón “REGÍSTRATE O ENTRA”

3. Ahora pulsa el botón “CREA UNA CUENTA” donde aparecerá un cuestionario a llenar. Después de culminarlo aparecerá la opción “CREAR LA CUENTA”.

4. Te aparecerá una nueva ventana donde se pide confirmar la cuenta en el correo electrónico ingresado. Ahí deberás confirmarla.

5. Concluido el proceso, es posible disfrutar del contenido gratuito del canal Cinema MX.

FILMOTECA DE LA UNAM

#CulturaUNAMenCasa A partir de hoy 13 de abril, disfruta más títulos de la Época de Oro y de cine independiente mexicano, en la nueva temporada de nuestro catálogo de #CineEnLínea: https://t.co/Toyz7RMCVU pic.twitter.com/N97AdKwsGS — Filmoteca UNAM (@FilmotecaUNAM) April 13, 2020

La Filmoteca de la UNAM tiene disponible en su página web una nueva temporada de “Cine en línea” para todos aquellos cinéfilos que buscan nuevas opciones además de las que ofrecen las plataformas streaming.

Esta nueva temporada se caracteriza por una gran diversidad de películas de la época de oro y títulos actuales, que exponen distintos géneros dentro del cine nacional.

A partir de este 13 de abril tenemos la cinta La otra (Roberto Gavaldón, 1946)

– Jueves 16: Bosque de Chapultepec (Adolfo Fernández Bustamante, 1955)

– Domingo 19 de abril: El cambio (Alfredo Joskowicz, 1971)

– Martes 21 de abril: Donde la patria comienza (Fernando Martínez yJuan José Marino 1963)

– Jueves 23 de abril: Sinfonía de primavera (Adolfo Fernández Bustamante, 1956)

– Domingo 26 de abril: Historias de ciudad (Ramón Cervantes, Rafael Montero, Gerardo Lara y María Novaro, 1987)

– Martes 28 de abril: La Ciudad de México (de Juan García Rojas)

– Jueves 30 de abril: Los confines (Mitl Vald, 1987)

– Domingo 3 de mayo: De todos modos Juan te llamas (Marcela Fernández Violante, 1974)

¿Cómo puedo ver los filmes?

Para disfruta de las películas solo debes entrar a la pagina: www.filmoteca.unam.mx/cine-en-linea

HBO CON TÍTULOS GRATIS

Desde el 8 de abril tenemos acceso gratuito algunos de los títulos originales de HBO Latinoamérica. Se trata de los primeros capítulos de las series Avenue 5, Euphoria, His Dark Materials, The Outsider y The Watchmen.

La primera temporada completa de Prófugos, y algunas temporadas de Sex and the City y Los Soprano.

¿Cómo puedo ver las series?

Para verlos no es necesario que seas suscriptor. Lo único que debes hacer es descargar la aplicación HBO GO en tiendas digitales o ingresar a la página hbogola.com