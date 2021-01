‘Quiero estar’, dice ‘Chuy López, sobre aspiración por la Alcaldía de Guasave

El ex Diputado federal y actual director del Hospital General de Guasave dice que oficialmente no ha recibido propuestas de ningún partido, pero se le menciona como posible candidato común de la coalición del PRI, PAN y PRD

Reyes Iván Camacho

GUASAVE.- Para nadie es un secreto que quiere estar en las boletas en este proceso electoral en busca de la Alcaldía de Guasave, reconoció Jesús Antonio López Rodríguez.

Más conocido como “Chuy” López, el ex Diputado federal del PAN en la anterior legislatura y actual director del Hospital General de Guasave aclaró que oficialmente no ha recibido ninguna invitación de los partidos, pero en el PRI lo mencionan como un posible candidato común de la alianza que el tricolor irá acompañado del PAN y PRD.

“Mis aspiraciones siguen intactas, para nadie es una incógnita que tengo esa legítima aspiración, pero he estado tranquilo, esperando los tiempos, sin polemizar, sin meterme en problemas”, comentó.

El médico indicó que no tiene ninguna prisa, porque cree que ha trabajado para poder aspirar a ser Presidente Municipal de Guasave, pero Dios dirá si estará en las boletas y si no está no le va a pasar nada.

“Sin duda quiero estar, pero si no estamos quiero seguir siendo un médico que se prepara y que le gusta mucho la medicina. Si no puedo estar donde tengo ese gran sueño de estar, estaré donde me he preparado”, recalcó.

López Rodríguez expuso que mientras se dan las definiciones sigue trabajando en el Hospital General, donde a pesar de estar de vacaciones se mantiene al pendiente, yendo casi todos los días porque esa es una gran responsabilidad que le encomendaron el Gobernador Quirino Ordaz Coppel y el Secretario de Salud Efrén Encinas Torres.

Indicó que tiene muy buena relación con priistas, panistas, perredistas y con todos los partidos en general, además de que no tiene conflicto de interés, por lo tanto, no descarta encabezar un proyecto con ningún instituto político.

“Sin duda a algunos no les caeré bien porque no soy monedita de oro y soy un ser humano común y corriente, pero no me excluyo de ningún lado”, dijo.

El político consideró que las cosas se tienen que hacer con mucha responsabilidad, con miras de servirle a Guasave de la mejor manera.