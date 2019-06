Quiero hacer historia en el paratletismo: mazatleca Rosa Guerrero

La medallista mundial rompió el récord de América en lanzamiento de disco y busca repetir la hazaña en Lima 2019

Noroeste / Redacción

CIUDAD DE MÉXICO._ La sinaloense Rosa María Guerrero Cázares tiene por objetivo romper por segunda vez el récord de América en lanzamiento de disco F55 y despedirse del lanzamiento de bala también con la marca continental, en el marco de los Juegos Parapanamericanos Lima 2019.

“Di mi marca a Lima 2019 y al Mundial de Dubai en el selectivo que hubo en el Abierto Mexicano de San Luis Potosí, en diciembre pasado, ahí rompí récord de América, con 24.29 metros en lanzamiento de disco y también tuve una buena marca en bala, estoy muy contenta y agradecida con Dios”, señaló en entrevista para Conade la atleta de silla de ruedas, quien espera su confirmación como seleccionada nacional.

Rosa María, quien llegó a concentrarse en el Centro Paralímpico Mexicano (Cepamex), en el 2016, bajo las instrucciones del entrenador Iván Rodríguez Luna, destacó que su siguiente objetivo es el récord del mundo.

“Esto no para hasta que no rompa récord del mundo, tanto en bala como en disco”, precisó Guerrero Cázares, quien ganó la medalla de plata en el Grand Prix de Para Atletismo Dubai 2019.

Después de Lima, la sinaloense aseguró que se concentrará únicamente en la prueba de disco.

“En el Campeonato Mundial que se realizará en noviembre, en Dubai, no se abrió la prueba de bala para mi categoría F55, yo soy balera por naturaleza, es mi especialidad, así que en estos Juegos Parapanamericanos me quiero despedir con una buena marca, romper el récord parapanamericano, y ya para el Mundial y los Juegos Paralímpicos sólo me dedicaré a la prueba de disco”, dijo.

Para lograrlo, reconoció, hará falta constancia y disciplina.

“Hay que echarle muchas ganas, trabajar muy fuerte, ser disciplinada, constante, en los entrenamientos se identifican los errores, se mejora la técnica, para hacer los mejores lanzamientos a la hora de la competencia, es muy importante eso”.

Sobre su cambio de la bala al disco, compartió que no fue fácil.

“Hacer disco fue un cambio como de 180 grados, porque yo lanzo bala, es mi naturaleza, se necesita fuerza y rapidez en el impulso, en el disco tienes que ser más relajada, más constante, visualizar y hacer bien la técnica, soy un poco impaciente, pero tengo un excelente entrenador y un psicólogo, así como a otros atletas que me apoyan”, resaltó.

Para Rosa, quien cumplirá tres años en el deporte de alto rendimiento, el objetivo final es alto.

“Se pasaron muy rápido estos años, pero sigo con el trabajo, ya mejoré, avancé, pero mi objetivo es hacer historia en el atletismo campo de México”, aseveró.