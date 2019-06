Quiero ir a la NBA: Gustavo AyÃ³n

Quiero ir a la NBA: Gustavo Ayón

El pivote mexicano, campeón de España con el Real Madrid, quiere regresar a la liga más importante del mundo

Noroeste / Redacción

Después de consagrarse campeón de España con el Real Madrid, Gustavo Ayón anunció en una entrevista con el diario español AS que tiene un único objetivo entre ceja y ceja: regresar a la NBA, liga en la que se desempeñó durante 2011 y 2014 con las camisetas de Nueva Orleans, Orlando Magic, Milwaukee Bucks y Atlanta Hawks.

Con 34 años, cinco temporadas en la Casa Blanca, el pivote mexicano intentará encontrar una segunda experiencia en la liga más importante del mundo.

“Quiero ir a la NBA, es un deseo personal. No sé si es una despedida, porque a día de hoy no tengo absolutamente nada. Voy a aguardar mis opciones en la NBA y veremos qué ocurre a partir del 1 de julio. Hay algunas opciones, pero no sabemos las condiciones. La NBA es así, se sabe entre comillas, pero no hay certezas. Me encantaría tener esa oportunidad y luego ya valoraría el resto de alternativas”, explicó Ayón, quien admitió que en caso de no encontrar oportunidad en la liga, el Real Madrid será su prioridad.

No sólo se trata de una cuestión deportiva, Ayón también desea volver a mudarse por motivos personales.

“Es un tema deportivo, de ambición personal, y un asunto familiar. Tengo un hijo de siete años que me pide que lo vea los fines de semana y no es lo mismo traerlo en un vuelo de 12 horas que si estoy en Estados Unidos, a una distancia de sólo dos, o cuatro como mucho. Eso me tira bastante”.

Asimismo, Ayón desmintió que las causas de su posible salida tengan que ver con lo económico y agradeció el espacio que le dio Real Madrid durante los últimos cinco años.

“Se ha hablado de dinero, pero no tiene nada que ver. La gente opina sin conocer la situación. He tenido una gran relación con el Madrid y siempre he ido de frente. No es por sacar provecho de nada. Este club me dio una gran oportunidad después de una lesión de hombro en la NBA, después de siete meses parado. Juan Carlos Sánchez y el club apostaron por mí. Eso es impagable y nunca lo olvidaré. Estoy inmensamente agradecido por estos cinco años. Veremos qué sucede. Si sigo en Madrid, a disfrutar. Y si no, igual. Las cosas irán bien”.

Ayón aterrizó en la NBA con 26 años en la temporada 2011-12 para vestir la camiseta de Nueva Orleans Hornets. Durante su primera campaña, participó de 54 partidos con un promedio de 5.9 puntos, 4.9 rebotes, 1.4 asistencias y 1 robo en 20.1 minutos por juego.

En julio de 2012 fue transferido a Orlando Magic a cambio de Ryan Anderson y en febrero de 2013 volvió a ser utilizado como moneda de cambio en el traspaso que lo envió junto a J.J Redick a Milwaukee Bucks a cambio de Tobias Harris, Doron Lamb y Beno Udrih. En julio de 2013 firmó como agente libre con Atlanta Hawks, aunque su experiencia en la NBA se terminó al cierre de esa temporada.

Ayón disputó 135 partidos en la NBA con un promedio de 4.7 puntos, 4.4 rebotes y 1.3 asistencias en 16.7 minutos por partido durante la temporada regular. Sólo disputó tres partidos de playoffs en 2012-13 con Milwaukee, instancia en la que promedió 1.3 puntos en 2.3 minutos.

Convertido en una pieza clave en la estructura del Real Madrid, donde consiguió cuatro títulos de España en cinco años, el mexicano desea tener una segunda oportunidad en la NBA.

(Con información de NBA México)