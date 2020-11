Quiero ser referente como Joaquín Capilla: María Espinoza

La triple medallista olímpica de taekwondo sueña con obtener en Tokio su cuarta presea y sentarse en la mesa del histórico clavadista mexicano

Noroeste / Redacción

Tener un referente deportivo en ocasiones traza un exitoso camino para un atleta, sobre todo cuando se trata de un histórico como el clavadista Joaquín Capilla, máximo medallista olímpico mexicano, que en su carrera logró cuatro preseas en tres ediciones al hilo, hazaña que la taekwondoín sinaloense María del Rosario Espinoza, busca emular, pues sueña con acompañar su oro, plata y bronce, con un cuarto metal, esto en los próximos Juegos Olímpicos con sede en Tokio y así pisar el olimpo que alcanzó la legendaria “ave acuática”.

La pandemia del Covid-19 aplazó el máximo evento del deporte amateur para el próximo año, lapso que Espinoza ha aprovechado para mantenerse en forma y con la motivación intacta, pues tiene un firme objetivo: “Quiero ser referente, como Joaquín Capilla lo es para mí”, reveló la mexicana al Olympic Channel.

Joaquín Capilla alcanzó la gloria tras coleccionar cuatro medallas: la primera, fue un bronce en los Juegos Olímpicos de Londres 1948; posteriormente, en la justa de Helsinki 1952, se colgó la plata, pero fue hasta la siguiente edición en Melbourne de 1956, su experiencia lo llevó a lograr un oro y un bronce, trayectoria que la sinaloense quiere igualar.

“Desde que empecé mis ciclos olímpicos, Capilla ha sido un referente y creo que uno muy importante, que me mantiene motivada al desear otra medalla olímpica, una vez que gané una, ha sido siempre como esa parte que me impulsa y me motiva”, compartió Espinoza, que en su primera cita olímpica Beijing 2008 se adjudicó la presea dorada y posteriormente bronce en Londres 2012.

“Así como Joaquín Capilla fue para mí un referente, yo quisiera ser también un referente para muchas generaciones de México y que ellos vivan y vean que todo es posible, mientras que tengan sueños, mientras que tengan deseos, van a poder lograr lo que ellos quieran”, resaltó la subcampeona de Río 2016, quien ya es considerada la máxima exponente del taekwondo en México.

Sobre el reto que significaría asistir a su cuarta cita olímpica, María Espinoza señaló que primero buscará afianzar su lugar en el proceso clasificatorio nacional.

“De Tokio 2020 espero sobre todo tener mis mejores Juegos Olímpicos, espero sorprenderme y que estos Juegos Olímpicos me sorprendan, sé que todavía falta un proceso selectivo aquí en México, para estar segura en los Juegos, pero estoy luchando por ello, por estar en mis cuartos y últimos Juegos Olímpicos y ganar una medalla para México”, destacó la atleta, que antes del confinamiento ocasionado por el Covid-19, entrenaba en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR), de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

“Voy haciéndolo poco a poco, tras objetivos, siempre me pongo como un objetivo por delante, trabajo para ese objetivo, no lo veo a largo plazo, trabajo a corto plazo y para mí, siempre ha sido muy importante la motivación”, reconoció.

Por otra parte, María Espinoza, compartió que ha sacado provecho de la cuarentena ocasionada por la pandemia.

“Esta cuarentena la he llevado tranquila, creo que la he aprovechado mucho, tanto en el aspecto deportivo, como académico y familiar, he tenido más momentos y días buenos que malos; haciendo un balance de la cuarentena, hasta hoy, sí han sido muchos días, pero todos los he tratado de aprovechar al máximo”, reconoció la también histórica del deporte mexicano.