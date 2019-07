Quilenses buscan a Jesús Eduardo García

Más de 100 habitantes de la sindicatura de Culiacán se dieron cita en la Catedral para exigir se busque intensamente al joven que desapareció el 3 de julio, cuando fue a Mazatlán por una oportunidad de trabajo

Antonio Olazábal

CULIACÁN.- Más de 100 habitantes de Quilá acudieron a la Catedral de Culiacán para manifestarse por la desaparición de Jesús Eduardo García, un joven del que no se sabe su paradero desde el 3 de julio.

Emma María Cabada, madre del joven de 19 años, platicó que su hijo es estudiante del Tecnológico de Culiacán, y que recibió una oferta de trabajo en la cual le ofrecían 3 mil 800 pesos semanales por trabajar de office boy para una diputada (se dice que fue para Irma Moreno Ovalle, ex Diputada local), Eduardo supuestamente acudió a Mazatlán para entrevistarse, sin embargo un día después no se supo nada de él.

"A él según le hablaron de un trabajo, que iba a trabajar de office boy, con una Diputada y que le ofrecieron pagarle 3 mil 800, ah pues él dijo está bien, aquí lo trajeron entrevistarlo, luego lo llevaron a Mazatlán, y ya tenía dos días que nos habló", relató su mamá.

"El 3 nos habló y fue el último día que nos habló...nada más nos dice que está bien del trabajo que había conseguido, y luego él contento según ya tenía su trabajo, yo le pregunté que según cuando iba a volver 'mañana vuelvo' pues el miércoles en la noche mi hijo salió al trabajo a la una (su hijo mayor) y a esa hora le marcó, habló con él", agregó.

Emma María señaló que a su hijo mayor también le ofrecieron el mismo empleo, sin embargo él lo declinó, dado que no le 'cayó' bien quien se lo estaba ofreciendo, agregó que tanto él, como su padre, ya dieron declaración ante las autoridades correspondientes por la desaparición de Jesús Eduardo.

"Mi hijo, el otro, lo había invitado a que trabajaran ahí también, y fue, a ver si le gustaba, pero no, dijo que no, que no lo había gustado el trabajo ese, que él ya tenía su trabajo. Entonces le dijeron lo que le ofrecían por trabajar, pero él dijo que no, que él tenía su trabajo, que se iba a venir", explicó.

"Dijo que le iban a pagar 10 pero él dijo que 'ni aunque me paguen 20', no me quedo", añadió.

--¿Porqué no se quería quedar a trabajar donde estaba?

"Porque dice que no quiso porque no le cayó bien el hombre ese".

--¿Recuerda el nombre?

"No, no recuerdo el nombre, a él dice que no le dijeron como se llamaba, pero pues dijo que no trabajaría, él ayer le tomaron declaración en Mazatlán a mi hijo y a mi esposo, ellos fueron a declarar todo, y ya nos están en ayudando".