Químico advierte con uso de fuerza pública a transportistas que bloqueen

El Alcalde porteño demanda al Gobernador Quirino Ordaz Coppel solución definitiva al problema

Sheila Arias

31/12/2018 | 12:54 AM

El Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres advirtió que usará la fuerza pública en caso de más bloqueos y exigió al Gobernador Quirino Ordaz Coppel solución definitiva al problema que afecta la imagen del destino turístico.

“Desde que tuvimos una reunión con todos los representantes de transportistas fui muy claro cuando les dije que en primer lugar era un pleito entre particulares, que no nos competía al Ayutamiento, sin embargo, también dije que si ellos causaban daños a terceros, iban a ser detenidos por la autoridad, ayer sucedió un hecho de ese tipo probablemente faltó la decisión de levantar y llevar detenidos a las personas que bloquearon unas patrullas de Capta, patrulla del Ayuntamiento, eso es una falta a la Ley, es una falta de respeto y nunca más lo vamos a permitir”, declaró.

El Alcalde fue contundente. Su mensaje público fue de advertencia, esto luego de que el domingo pasado taxistas bloquearon una unidad de Atamsa y a sus ocupantes en la salida de un hotel en la Avenida Camarón Sábalo. El conflicto añejo es la pelea por el pasaje en el trayecto al Aeropuerto.

“No queremos que esto crezca, de tal menra que estamos haciendo un llamado al Gobierno del Estado particularmente al Gobernador (Quirino Ordaz Coppel) que venga y dé la cara porque finalmente ellos son los responsables de esto que está pasando, nosotros pintamos raya, que vengan y resuelvan el problema porque Mazatlán está sufriendo daño a nivel internacional y eso no es permitido”, agregó.

La intervención de la Policía llevó a una manifestación de taxistas en la sede de la Secretaría de Seguridad Pública municipal, donde los transportistas exigieron alto al uso de la fuerza pública.

-- ¿Ustedes puedes intervenir como autoridad municipal?

“Cuando hay daños a terceras personas sí podemos, bloqueos precisamente, ayer que hicieron una manifestación en el edificio de Seguridad Pública, les pedimos que quitaran el bloqueo de la calle si no íbamos a detenerlos, la gente no tiene por qué sufrir los problemas personales de ellos”

-- ¿Se aplicarán multas, sanciones?

“Si lo vuelven a hacer que no se digan que no los informamos, el respeto de la Ley no sólo es para los taxistas es para toda la ciudadanía”.

Y reconoció un incidente en el bloque del domingo pasado.

“Se quiso detener a un taxista, le estaban poniendo las esposas, lo jalaron ellos mismos, y ellos lo lastimaron. Ellos se han convertido en los agresores de muchos ciudadanos”, aclaró.