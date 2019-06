Químico Benítez, a favor del matrimonio igualitario

El Alcalde de Mazatlán dice que diputados de Morena que votaron en contra serán desconocidos por el movimiento de AMLO

Sheila Arias

MAZATLÁN._ Su voto es a favor del matrimonio igualitario y está seguro que los diputados de Morena que votaron en contra serán desconocidos por el movimiento de Andrés Manuel López Obrador, así lo consideró el Alcalde, Luis Guillermo Benítez Torres.

Esto luego de que algunos legisladores de su partido no avalaron la unión legal entre personas del mismo sexo en una acalorada sesión el martes pasado.

“Está muy clara nuestra postura, respeto al derecho de todos, por eso hay que hacer justicia social con las demandas ciudadanas, ser incluyente, no ser discriminatorios, quienes votaron en contra y viene de nuestro movimiento, no cumplieron con los principios de nuestro partido y, esto, no necesariamente ocupa que algún ciudadano haga una denuncia, la misma Comisión de Honestidad y Justicia a nivel nacional, cuando se dan casos de este tipo toma cartas en ello, porque no es posible que sean incongruentes en los principios”, comentó.

Incluso, dijo, el pasado 2 de junio asistió a la coronación de la Reina del Orgullo Gay, como el primer Alcalde que acude a este evento. Así demostró su congruencia con los principios de Morena.

Y aseguró que la decisión de algunos diputados de su partido tendrá consecuencias.

“Yo pienso que sí, es muy probable que sean desconocidos de Morena... (el matrimonio igualitario), es una lucha de muchos años, yo demostré con el ejemplo yendo a la coronación que hace poco se dio porque no hay nada que esconder, somos respetuosos de la forma de pensar de cada quien, y nunca vamos a estar en contra”, declaró.

- ¿Consecuencias políticas... sociales?

“Yo creo que un sector muy grande de la sociedad van a estar a favor de ellos, no tengo duda, nuestro Estado siempre se ha distinguido por su forma coloquial de cómo es, pero en nuestro partido, pensamos diferente, actuamos diferente, y definitivamente sí va haber consecuencias. Yo lamento porque hay amigos míos en ese grupo, me duele que hayan tomado la decisión, pero nosotros no podemos obligar a nadie”.

El Alcalde reiteró que su voto es a favor de la unión de personas del mismo sexo como respeto a sus derechos, aunque también respeta las consideraciones de los que no aprobaron la iniciativa en Sinaloa.

“Ya se votó, muy respetable, pero en nuestro movimiento no la compartimos, si un diputado viene de nuestro movimiento, no cumple con los principios de nuestro partido ¿qué está haciendo en nuestro partido?”, cuestionó Benítez Torres, uno de los alcaldes de Morena con mayor peso político en la entidad.