Químico Benítez anuncia que no habrá corrida de toros en Mazatlán

Determinan dos áreas municipales que el Lienzo Charro no reúne las condiciones de seguridad para los asistentes; confirma además que no hay solicitud para un evento de esta naturaleza

Sheila Arias

23/01/2019 | 11:37 AM

MAZATLÁN._ Los dictámenes de Protección Civil y Obras Públicas del Gobierno de Mazatlán, coincidieron que el Lienzo Charro no es seguro para realizar ahí la tradicional corrida de toros anunciada para el 4 de marzo, un espectáculo que busca apoyar a la Fundación Letty Coppel, por lo tanto no se autorizará, anunció el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.

Aseguró que no existe otro lugar similar para esta corrida y no se podría celebrar. El anuncio lo hizo público este miércoles en Cabildo, pero reconoció que los organizadores no han informado de manera oficial, ni se han acercado a tramitar permisos.

Actualmente la Plaza de Toros, el espacio tradicional para estas corridas durante Carnaval, se encuentra en litigio fiscal y tampoco es posible utilizarla.

El Alcalde aseguró que la negativa es por falta de condiciones que garanticen seguridad a los ciudadanos, y para colaborar al no al maltrato animal, pero no influyó la presión social, ni el pronunciamiento en el Congreso para negar autorización, como se propuso el martes en Culiacán.

De acuerdo con los reglamentos, en Mazatlán las corridas de toros están permitidas, precisó.

AMLO, sí viene a Sinaloa

Benítez Torres aseguró que el Presidente Andrés Manuel López Obrador sí viene a Sinaloa este fin de semana, por lo que desmintió los rumores en el sentido de que había cancelado su gira por la entidad.

Se le cuestionó por el itinerario del Mandatario federal, pero dijo desconocer los horarios precisos.

Manifestó que probablemente no asista a la presa Santa María, que se había dicho era el primer punto a visitar durante el recorrido en el sur del estado.