Químico Benítez cataloga al Observatorio Ciudadano como el 'peor enemigo' de Mazatlán

Todo critican y nada prueban, reclama el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres respecto de la oposición del organismo a la obra del pingüinario

Alma Soto

El Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres calificó al Observatorio Ciudadano como el peor enemigo de Mazatlán, toda vez que critica y se opone a todas las obras que emprende el Gobierno municipal.

“Todo el ciudadano está en su derecho a inconformarse, pero en particular esta organización se dedica a ser el peor enemigo de Mazatlán, no quisiera que hiciéramos obra, todo critica, pero no prueba, yo no creo en los organismos que sirven a algunos, queremos organismos que sirvan a la ciudad”, manifestó Benítez Torres.

Señaló, como en otras ocasiones lo ha hecho, que uno de los miembros del Observatorio Ciudadano fue destituido de la Barra de Abogados, la organización más grande de abogados, porque demostraron que usaba sus conocimientos para pedir dinero a quienes construyen.

No es confiable, recalcó el Presidente Municipal refiriéndose al abogado, del que no dio el nombre.

El Observatorio Ciudadano de Mazatlán presentó, ante el Comité de Obras Públicas del Acuario Mazatlán, un recurso de oposición contra la licitación para la construcción de un pingüinario, al considerar incumplimiento en los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez del presupuesto público a los que obliga el Artículo 134 de la Constitución mexicana.

En otro tema, Benítez Torres anunció que el próximo jueves habrá una reunión de alcaldes para convivir y hacer crecer la necesidad de tener oficinas que defiendan al turista, en este caso el Centro de Atención y Protección al Turista, CAPTA, en el marco de la segunda convención nacional.

Estarán presentes los alcaldes de Cozumel, Solidaridad, Acapulco, Cabos, Ensenada, Rosarito, un representante de la CDMX, entre otros.

“Vienen las alcaldesas y los alcaldes de los mejores destinos turísticos de México, quizá venga el Secretario de Turismo, Miguel Torruco, y si no estará el Subsecretario, vienen gentes de diferentes partes porque Mazatlán llama la atención, están deseosos de conocer si lo que les hemos dicho en todo este tiempo es real”, dijo.