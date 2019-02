Químico Benítez destapa red de empleados huachicoles en la Comuna

El Alcalde anuncia cambio a gas LP como una estrategia de blindaje

Sheila Arias

El agua no es lo único que se roban en complicidad con empleados de Jumapam, pues el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres denunció ahora una red de trabajadores que roba gasolina destinada a vehículos oficiales y anunció el cambio a gas LP como una estrategia de "blindaje".

“Le voy a decir lo que hacían: nos denunciaron de que llegaba, por ejemplo, un carro que recibía 40 litros de gasolina y le ponían 60, entonces significaba que el despachador de la gasolinera y el auditor nuestro se ponían de acuerdo, y los 20 litros se los quedaban en efectivo, ni siquiera le cabían a un carro 60 litros... ahora ni modo, que se lleven bidones de gas”, declaró.

Así, "El Químico" reveló huachicoleo al interior de la Comuna.

El año pasado, el Alcalde evidenció el robo de agua potable a través de tomas clandestinas, esto le ha costado a Jumapam pérdidas millonarias de recurso no facturado, incluso, detectó una en el estadio “Teodoro Mariscal” y otra en el Polideportivo de la UAS, esté último sigue sin servicio por eso.

En este caso Jumapam cesó a 40 trabajadores vinculados.

El Alcalde ahora evidenció el robo de combustible que implica a varios empleados de distintas direcciones, incluso, ya cambió a inspectores y supervisores.

-- ¿Siguen teniendo reporte de robo de combustible dentro de la Comuna?

“A mí me alertó el día que se presentó el Tesorero municipal (Javier Alarcón), se me hicieron muy pocos los ahorros en gasolina, únicamente eran pocos millones, le dije que eso me llama la atención, me alerta que se siguen robando gasolina".

-- ¿Pero el robo de combustible al interior sí era una realidad?

"Claro que sí, es realidad, no sabemos cómo le hagan, pero de que se lo roban, se lo roban. Están involucrados infinidad de gente, desde Egresos, desde ahí estaba la corrupción hasta los que recibían, que estaban supervisando que pusieran gasolina”.

Aseguró que ahora hay personal de confianza que sustituyeron a supervisores de insumos.

“Por eso con el gas ya no va a ser posible, no va a ser posible”, agregó.

Y para blindar el combustible, el Alcalde anunció un plan piloto con unidades nuevas que usarán gas en lugar de gasolina, de entrada, prevén las primeros 10, patrullas primero.

“Si vemos que funciona, bien, adelante”.

El Gobierno de Mazatlán destina de 2 a 4 millones de pesos cada mes en compra de gasolina, de acuerdo con el padrón municipal, cuatro proveedores concentran la facturación.

En la administración pasada hasta la empresa Nafta Lubricantes era proveedora, a pesar de que mantenía una demanda contra el Ayuntamiento, por $141 millones, que luego se elevó a 300 millones de pesos.