Químico Benítez dona los recursos de su 68 y Más a El Buto

La ayuda corresponde a 2 mil 550 pesos del periodo marzo-abril

Noroeste / Redacción

MAZATLÁN._ El Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres recibió el apoyo federal "68 y más", y este recurso, como lo prometió donar, benefició a "El Buto".

Este personaje es conocido por su forma de andar en pies y manos, como consecuencia de una discapacidad.

Ahora "El Buto" recibirá la aportación económica que le llegará al Alcalde.

En un acto público, Benítez Torres entregó la ayuda, la donación fue de 2 mil 550 pesos.

El Presidente Muncipal se comprometió a entregarle de manera periódica el apoyo de su pensión universal.

Esta primera entrega se realizó en el despacho de Presidencia Municipal, correspondiente al periodo marzo-abril, que fueron depositados en la Tarjeta del Bienestar del Presidente Municipal.

“Hay personas que no tienen forma de identificarse jurídica ni legalmente, no tienen posibilidad de recibir ese apoyo que da el Gobierno de México... esta es una decisión en la que me ayudó mi mujer Gaby... y yo lo hago con muchísimo gusto, lo que a mí me toca, donárselo al 'El Buto', a quien conozco hace muchísimos años", comentó Benítez Torres.

Actualmente "El Buto" se encuentra en el albergue Una Gota en el Océano.