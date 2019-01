Químico Benítez lanza aplicación para que mazatlecos denuncien problemas ciudadanos

Se denomina Mazatlán APP, en la cual los habitantes del puerto podrán exponer problemas sociales y de servicios públicos a las autoridades

Sheila Arias

A través de una aplicación digital el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres quiere que los ciudadanos le digan “la neta” de lo que ocurre en las calles del puerto.

Se trata del programa “Mazatlán APP”, que presentó ayer de manera formal, es una herramienta que desde un celular se descarga para uso inmediato.

El ciudadanos debe llenar un formato con datos personales y comienza a enviar mensajes a las autoridades municipales.

En este espacio puede dejar denuncias, observaciones, comentarios y hasta mensajes directos para El Químico, todos llegará a un servidor, pero con filtro, habrá enlaces para dirigir la denuncia o el comentario a las direcciones responsables, también para detectar cuentas falsas, mensajes ofensivos o imágenes inapropiadas. El proceso para la aplicación de esta herramienta inició en la administración pasada, y en los últimos dos meses se impulsó.

“Ésta va a ser la mejor forma de que yo esté pendiente si los directores están haciendo su trabajo o no, o si no lo están haciendo por qué razón, si hay faltantes, si no tienen recursos, la problemática que sea y, de esa manera, todos vamos a estar al pendiente de lo que suceda de los servicios públicos... además hay un sobrecito digital para que cualquier denuncia que se la hagan llegar al Presidente Municipal, nadie la va leer mas que un servidor. Quiero que me diga la ciudadanía la neta de lo que está pasando en Mazatlán”, declaró Benítez Torres.

Esta aplicación se descarga desde cualquier teléfono móvil y, desde ahí, puede hacer cualquier reporte. También tiene acceso al seguimiento y a una respuesta final de atención.

El Alcalde reconoció que ésta es una manera de exponerse de cara a los ciudadanos, pero es una urgencia el contacto directo con los mazatlecos.

"Viene una segunda y luego una tercera etapa (...) muy pronto vamos a sacar adelante las otras, que es la de pagos, lo único que existe es el pago de Predial hasta donde sé, y la de seguridad pública, que es la que los ciudadanos quieren", comentó.

Al respecto, José Alejandro Tiznado, director de Informática, aseguró que esta aplicación es complemento a la línea 072, ésta seguirá funcionando para recibir reportes ciudadanos.