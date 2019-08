Químico prefiere no opinar sobre evaluación que reprueba en transparencia al Gobierno de Mazatlán

Asegura que su administración ha interpuesto más de 30 denuncias contra gobiernos pasados, lo qu habla que sí hay voluntad

Netzahualcóyotl Ceballos

MAZATLÁN._ Con un “prefiero no opinar”, el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres se negó a responder a la evaluación aplicada al Gobierno municipal por parte de la Contraloría Ciudadana de Mazatlán, donde la adminstración que encabeza, resultó reprobada en transparencia.

El Presidente Municipal también rechazó responder si era verdad que se había negado a recibir a la organización, dirigida por Jorge Figueroa Cancino, quien declaró que en tres ocasiones habían enviado oficios solicitando una reunión, pero sin obtener respuesta.

“En el caso de lo que me comenta, prefiero no opinar, me reservo el derecho de opinar”, contestó.

- ¿Se puede conocer la razón de que no haya querido contestar?

Ellos (la organización) dicen que no es golpeteo, es una cuestión de autocrítica y evaluación para el Gobierno. Yo no digo que sea golpeteo, pero fíjese, el Gobierno municipal, tuvimos que hacer treinta y tantas denuncias (contra administraciones anteriores) que no se habían hecho, quiere decir que hay voluntad.

El estudio, cuya metodología utilizada fue la Ciudadanos por Municipios Transparentes, consistió en medir la disponibilidad de la información pública en nueve bloques estratégicos: gastos, obra pública, bienes y sus usos, administración, urbanidad, consejos, participación ciudadana, Cabildo y atención ciudadana.

Según Figueroa Cancino, una de las áreas más opacas fue la de obras públicas, la cual se caracteriza por utilizarse para actos de corrupción en la mayoría de los Gobiernos.

Los resultados del estudio se darán a conocer la próxima semana, aunque al Ayuntamiento se le hicieron llegar desde hace 20 días.