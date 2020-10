Quincenas de noviembre y diciembre, y el aguinaldo, no están garantizados en la UAS, afirma Rector

El Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa indicó que desde que inició el 2020 estaba consciente de que sería complicado el cierre del año, al punto que hoy es un enigma cómo pagarán a los trabajadores sus prestaciones decembrinas

Antonio Olazábal

07/10/2020 | 12:36 AM

Las quincenas de diciembre, así como el aguinaldo para los trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa no están garantizados, reconoció Juan Eulogio Guerra Liera, Rector de la Casa Rosalina.

El universitario en atención a medios dijo sentir 'la lumbre' desde que inició el 2020, ya que sabía que venía un cierre de año complicado, desde entonces era un enigma cómo se pagarán las quincenas y el aguinaldo en diciembre, y a la fecha lo sigue siendo.

"Como maestro yo hacía cuentas para que me pagaran el aguinaldo 'falta mucho, lo ocupamos mi señora y yo, necesitamos abonar aquí, pagar allá' hoy como Rector la lumbre la siento desde el primero de enero, ya viene el aguinaldo, hoy no tenemos garantizado el cierre", lamentó.

"No hay bolsas extraordinarias, en otros años hemos podido cerrar con préstamos del Gobierno del Estado, ya saben ustedes que nos adeuda la Federación 304 millones prometidos y firmados para el cierre del 2019, pero también hoy a los estados les está afectando en las participaciones, se las están reduciendo".

El Rector de la UAS sostuvo que cada quincena que se paga a los trabajadores es una victoria, así de complicadas están las cosas dentro de la Casa Rosalina, por lo que aún están en vísperas de cómo cumplir sus obligaciones con los universitarios.

"Vamos a ver, estamos viviendo al día en el sentido de las expectativas, si tú me dices que en este momento hay que pagar el aguinaldo ¿puedo hacerlo? No, ¿garantizo las dos quincenas de noviembre? No, ahorita la quincena pagada es un pequeño triunfo que tenemos", reconoció.

"Recuerden que la pasada quincena se nos adelantaron 50 millones y nos llegaron prácticamente al filo y pudimos cerrar, la siguiente meta es la primera quincena de octubre, conforme avancemos, estamos viendo la posibilidad de cerrar el año, pero ahí tenemos un problema fuerte, aproximadamente 600-650 millones de pesos, que tienen que ver con aguinaldo de activos y jubilados, tiene que ver con salarios, las dos quincenas de diciembre".

Guerra Liera dijo también que al día de hoy tienen un déficit de 300 millones de pesos, lo cual hace que se vea complicado el cierre del año.

"Y que ahí es donde redoblamos gestiones (a fin de año), pedimos prestado, nos comprometemos, déjenme decirles que quienes han confiado, y nos han prestado recursos hemos cumplido, el problema es que hemos pagado pero es un dinero que tú te estás quitando, este año estamos con menos 300 millones de pesos, le pagamos 200 millones de pesos al Gobierno del Estado que nos prestó y se abonaron 100 del presupuesto federal que iba a llegar y que no llegaron", sostuvo.